Una intensa granizada sorprende a los vecinos de Sant Antoni

La mañana de este sábado ha llegado con sorpresa meteorológica en Sant Antoni, donde se ha registrado una granizada en medio de un episodio de lluvia intensa. Algunos no podían creerse que, en pleno mes de mayo estuviera granizadon y uno de ellos ha enviado un vídeo a Diario de Ibiza en el que se aprecia el fenómeno.

"Granizo de Sant Antoni", han señalado al ver lo que estaba pasando, aunque acto seguido han aclarado que ha sido granizo "de bolitas y sin cuajar", dadas las temperaturas de esta época del año. Además, han descrito la intensidad de la lluvia con una frase contundente: "Está lloviendo una barbaridad".

Lluvias en Ibiza y Formentera

El episodio de piedra ha llegado después de una jornada ya marcada por las precipitaciones en distintos puntos de las Pitiusas. Según los datos difundidos por Aemet en su perfil de X, hasta las 18 horas de ayer se habían acumulado 9 litros por metro cuadrado en Sant Joan, 3 litros en Sant Antoni y 2 litros en Formentera.

La Aemet también ha indicado que se han registrado cantidades inferiores en otros puntos de Ibiza y Formentera. Aunque la granizada de este sábado no ha llegado a cuajar, el episodio ha llamado la atención de los vecinos por producirse en plena mañana y acompañado de una lluvia especialmente intensa en Sant Antoni.

Actos cancelados por la lluvia

La intensa lluvia de las primeras horas de la mañana ha supuesto la cancelación de algunos de los actos previstos para este sábado. Entre ellos, todos los previstos en la Ibiza Medieval. El Ayuntamiento ha comunicado que se suspenden hasta las 18 horas por la previsión meteorológica adversa. Además, se han cancelado también las visitas a la fina de Can Fontet, organizada por la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Eivissa y Formentera, y la ruta por Can Planetes, en el río de Santa Eulària.