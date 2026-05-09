Ibiza Medieval reabre por completo tras la lluvia y el viento

La Feria Ibiza Medieval vuelve a la actividad después de que la lluvia y el viento obligaran a cerrar el baluarte de Santa Llúcia y a anular las actividades previstas hasta las 18 horas. El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que se retoman las actividades previstas en el marco de la feria.

Desde el Consistorio han animado a residentes y visitantes a acercarse de nuevo a disfrutar del ambiente medieval en las calles de la ciudad. La feria recupera así su programación tras las incidencias provocadas por el mal tiempo, con actividades, puestos y espectáculos previstos para los próximos días.

Lluvia y viento en la jornada del sábado en la Ibiza Medieval / J.A.RIERA

Alerta amarilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado para este sábado avisos de nivel amarillo por lluvias, tormentas y fenómenos costeros en Ibiza y Formentera. Según la previsión, las lluvias podrán dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso por precipitaciones y tormentas estuvo vigente entre las 9 y las 14.59 horas. Además, la Aemet mantuvo activo un aviso por fenómenos costeros desde las 10 hasta las 17.59 horas por rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora, fuerza 6, y olas de dos a tres metros.

César Navarro Adame

Sobre las diez y media de la mañana el Ayuntamiento de Ibiza anunciaba que, debido a la lluvia y la previsión meteorológica suspendía los actos previstos en la Ibiza Medieval hasta las seis de la tarde. Poco después, los artesanos de la calle de las Farmacias se marchaban a toda prisa para que sus materiales y productos no se estropearan con el agua. La mayoría de los comerciantes, sin embargo, se mantenían al pie del cañón.

A las 13.30 horas, sin embargo, el viento soblaba con tal fuerza que obligaba a cerrar parte de la feria, en concreto, los puestos del baluarte de Santa Llúcia y la catedral.