Cuatro grandes 'openings' de Chinois en Ibiza: Defected, The Masquerade, La Troya y Echoes of Tomorrow

Tras un abril de alto voltaje, marcado por la semana del IMS y un vibrante fin de semana de apertura de tres días, Chinois no baja el ritmo. El club anuncia para mayo cuatro openings de residencias que prometen marcar el pulso de la temporada en Ibiza: Defected, The Masquerade de Claptone, La Troya y Echoes of Tomorrow de Major League DJz.

"Fiel a su identidad como uno de los espacios más atentos a la diversidad musical, la comunidad y la inclusividad en la noche de la Isla Blanca, Chinois vuelve a poner el foco en la pista de baile", indican desde el club. Bajo el espíritu de The Temple of Sound, reúne house clásico, nuevas corrientes globales, teatralidad ibicenca y sonidos afro-electrónicos en una programación que apunta a uno de los meses más intensos de su calendario.

Defected abre el mes con house de alto calibre

El jueves 7 de mayo, Chinois recibe el opening de Defected, uno de los movimientos más comentados de la temporada en la isla. La residencia, que se extenderá durante 23 semanas, desembarca con una propuesta que combina historia, presente y futuro del house.

Para su primera noche, el cartel reúne a Dennis Ferrer, Eliza Rose, Honey Luv, Manu Gonzalez, Olive F y Sam Divine. Una declaración de intenciones que conecta a pioneros del género con figuras de la nueva generación, manteniendo intacta la esencia de una marca clave en la cultura house internacional.

The Masquerade de Claptone se instala en los sábados de Chinois

El sábado 16 de mayo será el turno de The Masquerade, la residencia de Claptone, que regresa con su universo elegante, enigmático y festivo. Convertida ya en una de las propuestas más reconocidas de la isla, la fiesta se celebrará todos los sábados en Chinois hasta el 10 de octubre.

La apertura contará con Claptone, 2manydjs, Hitty y el B2B de Jason Bye y Andy Baxter. Con una estética propia y una fuerte conexión con el público, The Masquerade apunta a convertirse nuevamente en uno de los rituales imprescindibles del fin de semana ibicenco.

La Troya vuelve con Todd Terry y una temporada de 20 fechas

El sábado 25 de mayo, Chinois celebrará el regreso de La Troya, una de las fiestas más emblemáticas de Ibiza y de mayor proyección internacional. Tras un año de ausencia, la marca vuelve al club con una programación que se presenta como una de las más ambiciosas de su historia reciente.

El opening estará encabezado por la leyenda del house Todd Terry, acompañado por Oscar Colorado, Lunnas y Rampini. La Troya desplegará su calendario durante 20 fechas, desde el 25 de mayo hasta el 5 de octubre, recuperando su espíritu irreverente, colorido y profundamente ligado a la cultura nocturna de la isla.

Major League DJz hacen historia con Echoes of Tomorrow

El viernes 29 de mayo, Chinois abrirá un nuevo capítulo con Echoes of Tomorrow, la residencia de Major League DJz. Con esta propuesta, el club se convierte en el primer espacio de Ibiza en acoger una residencia del dúo sudafricano, formado por los gemelos Bandile y Banele Mbere.

Después de haber encendido previamente la pista de Chinois, Major League DJz regresan para liderar 21 viernes de temporada, hasta el 9 de octubre. En la noche inaugural estarán acompañados por Kasango y MoBlack, dos nombres clave para una apertura que refuerza la conexión del club con los sonidos globales y la expansión del afro house en la escena internacional.