Desviados al aeropuerto de Ibiza tres vuelos que no pudieron aterrizar en Palma por un accidente en una de sus pistas

Un incidente al tomar tierra un vuelo de Air Europa procedente de Madrid, que se ha salido de su trayectoria por una avería en el tren de aterrizaje, ha obligado a cerrar durante 45 minutos la pista norte del aeropuerto de Palma, lo que ha ocasionado el desvío a los aeródromos de Ibiza y Menorca de cinco vuelos.

Según han informado fuentes de Aena, el accidente se produjo a las 20.30 horas del viernes, cuando el avión se desvió del centro de la pista al aterrizar sin llegar a salirse de la zona pavimentada y tuvo que ser remolcado por un tractor. Los pasajeros no sufrieron ningún daño y fueron evacuados de la aeronave sin contratiempos, y tampoco se produjeron desperfectos materiales más allá de los del tren de aterrizaje de la aeronave.

Aunque la pista sur de Son Sant Joan permaneció operativa durante el suceso, por razones de seguridad se evitó el aterrizaje de cinco vuelos de los que tres se desviaron al aeropuerto de Ibiza y dos al de Menorca.

Una vez retirado el avión averiado y tras realizarse las comprobaciones preceptivas sobre su buen estado, la pista norte se reabrió y el aeropuerto opera con normalidad, han destacado las mismas fuentes.