Sanidad
Irina, Lucía, María y Natalia: cuatro enfermeras recién graduadas en Ibiza se quedan en los centros de salud pitiusos
Ocho de cada diez enfermeras especialistas formadas en las Pitiusas deciden continuar su carrera profesional en el Área de Salud de Ibiza y Formentera
El Área de Salud de Ibiza y Formentera incorpora a su plantilla a cuatro nuevas enfermeras especialistas en Atención Familiar y Comunitaria que han finalizado su periodo de formación en la sanidad pública pitiusa y se quedarán en Ibiza para sumarse a los equipos de Atención Primaria. Se trata de integrantes de la quinta promoción de enfermeras especialistas en Atención Familiar y Comunitaria, que comenzó su formación especializada en 2024 y que ha concluido su formación, por lo que el Hospital Can Misses acogió la graduación.
Las recién graduadas contaron con la compañía de amigos y familiares en un acto presidido por el gerente, Eduardo Escudero, acompañado de la directora de enfermería, Verónica Chaparro; la subdirectora de enfermería de Atención Primaria, Eva Moreno; la jefa de estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria, Nieves Acero, y la presidenta de la Subcomisión de Enfermería de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria, Julia Carlota Raya.
Las cuatro nuevas enfermeras de Ibiza
Las cuatro enfermeras que se han graduado y que pasarán a formar parte de la plantilla de enfermeras de Atención Primaria son María Sánchez Marín, Natalia Díaz García, Lucía Iglesias Prieto e Irina Ayelén Zanni Escudero.
La formación especializada en Atención Familiar y Comunitaria se inició en el Área de Salud de Ibiza y Formentera en 2020 y por ella ya han pasado dieciocho enfermeras en cinco promociones. Según destaca el Área de Salud, ocho de cada diez enfermeras especialistas en Atención Familiar y Comunitaria se quedan en el Área de Salud de Ibiza y Formentera. En estos seis años de formación especializada en enfermería de familia y comunitaria, quince de las dieciocho enfermeras formadas en las Pitiusas han decidido continuar su trayectoria profesional en Ibiza y Formentera, lo que supone el 83%.
Las tutoras de estas enfermeras durante los dos años de formación especializada han sido las enfermeras Lorena Montero Martínez, Isabel Repullo Bermúdez, Julia Carlota Raya Barrera y Catalina Escandell Marí, que también recibieron un reconocimiento durante la graduación.
El Área de Salud de Ibiza y Formentera cuenta, además de con la formación especializada en Atención Familiar y Comunitaria, con formación de enfermeras especialistas en Atención ginecológica y obstétrica, matronas, y desde 2024, como novedad, con la formación especializada de enfermeras de Pediatría, que en junio recibirá a la tercera promoción.
El director gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, destaca: “La especialización de nuestras enfermeras es ya una realidad y es un orgullo formar a enfermeras de las especialidades de Atención Familiar y Comunitaria, con esta quinta promoción cerca de una veintena, que aportan conocimiento y calidad asistencial, además de matronas y enfermeras especialistas de Pediatría. Formarlas es un reto y fidelizarlas una obligación a la que, con los resultados en la mano, vamos dando respuesta”.
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