Irina, Lucía, María y Natalia: cuatro enfermeras recién graduadas en Ibiza se quedan en los centros de salud pitiusos

El Área de Salud de Ibiza y Formentera incorpora a su plantilla a cuatro nuevas enfermeras especialistas en Atención Familiar y Comunitaria que han finalizado su periodo de formación en la sanidad pública pitiusa y se quedarán en Ibiza para sumarse a los equipos de Atención Primaria. Se trata de integrantes de la quinta promoción de enfermeras especialistas en Atención Familiar y Comunitaria, que comenzó su formación especializada en 2024 y que ha concluido su formación, por lo que el Hospital Can Misses acogió la graduación.

Las recién graduadas contaron con la compañía de amigos y familiares en un acto presidido por el gerente, Eduardo Escudero, acompañado de la directora de enfermería, Verónica Chaparro; la subdirectora de enfermería de Atención Primaria, Eva Moreno; la jefa de estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria, Nieves Acero, y la presidenta de la Subcomisión de Enfermería de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria, Julia Carlota Raya.

Las cuatro nuevas enfermeras de Ibiza

Las cuatro enfermeras que se han graduado y que pasarán a formar parte de la plantilla de enfermeras de Atención Primaria son María Sánchez Marín, Natalia Díaz García, Lucía Iglesias Prieto e Irina Ayelén Zanni Escudero.

La formación especializada en Atención Familiar y Comunitaria se inició en el Área de Salud de Ibiza y Formentera en 2020 y por ella ya han pasado dieciocho enfermeras en cinco promociones. Según destaca el Área de Salud, ocho de cada diez enfermeras especialistas en Atención Familiar y Comunitaria se quedan en el Área de Salud de Ibiza y Formentera. En estos seis años de formación especializada en enfermería de familia y comunitaria, quince de las dieciocho enfermeras formadas en las Pitiusas han decidido continuar su trayectoria profesional en Ibiza y Formentera, lo que supone el 83%.

Las tutoras de estas enfermeras durante los dos años de formación especializada han sido las enfermeras Lorena Montero Martínez, Isabel Repullo Bermúdez, Julia Carlota Raya Barrera y Catalina Escandell Marí, que también recibieron un reconocimiento durante la graduación.

El Área de Salud de Ibiza y Formentera cuenta, además de con la formación especializada en Atención Familiar y Comunitaria, con formación de enfermeras especialistas en Atención ginecológica y obstétrica, matronas, y desde 2024, como novedad, con la formación especializada de enfermeras de Pediatría, que en junio recibirá a la tercera promoción.

El director gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, destaca: “La especialización de nuestras enfermeras es ya una realidad y es un orgullo formar a enfermeras de las especialidades de Atención Familiar y Comunitaria, con esta quinta promoción cerca de una veintena, que aportan conocimiento y calidad asistencial, además de matronas y enfermeras especialistas de Pediatría. Formarlas es un reto y fidelizarlas una obligación a la que, con los resultados en la mano, vamos dando respuesta”.