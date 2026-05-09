Lo que costará y los detalles de la gran reforma del paseo marítimo de Ibiza que proyecta la Autoridad Portuaria

Poco a poco van trascendiendo más detalles del proyecto Ibosim, nombre con el que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha bautizado a la gran reforma que tiene proyectada para la avenida de Juan Carlos I, que los residentes en la ciudad y la isla conocen como el paseo marítimo. Esta avenida, junto a la del 8 de Agosto, que discurren en paralelo, son claves para el tráfico de vehículos hacia y desde la zona portuaria de es Botafoc. Y concentran buena parte de la oferta de ocio de la ciudad de Ibiza.

Precisamente este viernes, responsables del organismo portuario y el Ayuntamiento de la capital se han reunido para tratar esta reforma, pero sobre todo para diseñar el proceso de participación ciudadana que la APB quiere poner en marcha. Su objetivo es que sea la ciudadanía la que decida a qué usos se dedican los espacios libres que queden tras la reforma. Parques infantiles, zonas para calistenia o cualquier otra opción.

El tramo completo de la avenida

El espacio que se pretende mejor comprende desde el inicio de la avenida junto a la rotonda conocida como de los podencos hasta el acceso al puerto deportivo Botafoc Ibiza y la zona portuaria de es Botafoc.

Por el momento, se sabe que el proyecto básico de esta obra tiene un presupuesto base de ocho millones de euros y que la APB tiene proyectado su inicio en el cuatro trimestre de este año. Y que las obras, según este primer calendario, deberían finalizar durante el segundo trimestre de 2028.

Vista parcial del paseo Joan Carles I desde la ciudad amurallada de Ibiza. / Vicent Marí / Vicent Mari

Además, la idea del organismo portuario es ampliar el vial de circulación de los dos carriles actuales a tres. El objetivo: descongestionar el acceso a la zona portuaria de es Botafoc, clave para el tráfico tanto de pasajeros como de mercancías que generan las líneas regulares de transporte con Mallorca y el resto de puertos del litoral español.

Esta iniciativa de permitir la participación de la sociedad en el proceso de definición de esta reforma es un paso más en la inercia que acumula la APB hacia una política de "aperturismo" y colaboración con la ciudad, que se inició hace ya unos años tímidamente con una relación más fluida con las administraciones locales para tratar temas comunes.

Como ejemplo, la eliminación de la valla en todo el recorrido de la avenida de Santa Eulària, que separaba la zona portuaria de la ciudad en este tramo desde la estación marítima de los barcos de Formentera hasta la rotonda conocida como de los podencos. Y para acabar así con años de opacidad informativa e incluso, como apuntaba algún político hace unas décadas, de actitud "soberbia, de suficiencia" de algunos responsables de la APB.