Ibiza Medieval
Cerrado parte del mercado Medieval de Ibiza por el fuerte viento
La zona del Baluarte de Santa Llúcia permanecerá cerrada, en principio, por 2 o 3 horas por motivos de seguridad
Cierra el Baluarte de Santa Llúcia en Ibiza Medieval. El fuerte viento obliga a los feriantes a desmontar sus puestos por motivos de seguridad. El cierre ha sido confirmado por el concejal de Fiestas y Participación del Ayuntamiento de Ibiza, Fran Torres. La medida se ha adoptado de forma preventiva ante el fuerte vendaval, para evitar riesgos tanto para los comerciantes como para las personas que visitan el mercado medieval.
En el lugar se encuentran efectivos de Emergencias del Govern, bomberos, Policía Nacional y Protección Civil, que están asegurando la zona e informando tanto a los comerciantes como a los visitantes. El Consistorio ha indicado a los responsables de los puestos que deben cerrar los chiringuitos y a los visitantes que tienen que abandonar la zona. El cierre se mantendrá durante al menos dos o tres horas y, en principio, podría prolongarse hasta las 17 o 18 horas, en función de la evolución del viento.
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