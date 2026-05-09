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Especial Bodas y Celebraciones 2026 - Finca La Plaza

Una boda con alma mediterránea en Santa Gertrudis

Bodas íntimas, cenas familiares y eventos privados encuentran en este rincón del interior de Ibiza un espacio natural y lleno de alma, donde la gastronomía mediterránea y el encanto del jardín crean el ambiente perfecto para celebrar

El equipo de Finca La Plaza organiza celebraciones a medida. | FINCA LA PLAZA

El equipo de Finca La Plaza organiza celebraciones a medida. | FINCA LA PLAZA

Leire Rodríguez

Leire Rodríguez

Hay lugares que no necesitan grandes artificios para quedarse en la memoria. Basta cruzar una puerta, entrar en un jardín escondido y sentir que el ritmo de Ibiza se vuelve más pausado. Así recibe Finca La Plaza a quienes buscan celebrar un día especial en un entorno con alma, en pleno corazón de Santa Gertrudis y a pocos pasos de la vida del pueblo, pero con la privacidad de un pequeño refugio mediterráneo.

El jardín de Finca La Plaza, en Santa Gertrudis. | FINCA LA PLAZA

El jardín de Finca La Plaza, en Santa Gertrudis. | FINCA LA PLAZA

El restaurante se sitúa en un rincón apartado de la plaza principal, dentro de los muros de un jardín secreto rodeado de vegetación ibicenca. Palmeras, cactus, piedra, madera y luz cálida crean una atmósfera natural y sofisticada, perfecta para bodas íntimas, cenas familiares, cumpleaños señalados o celebraciones de empresa con un punto distinto. En verano, las mesas al aire libre se abren bajo el cielo de la isla. En invierno, el interior y el fuego aportan una sensación acogedora, cercana y muy especial.

Imagen de archivo de una boda celebrada en Finca La Plaza. | MARIO PINTA

Imagen de archivo de una boda celebrada en Finca La Plaza. | MARIO PINTA

Un escenario con alma mediterránea

La propuesta de Finca La Plaza se apoya en una cocina mediterránea auténtica, cuidada y pensada para disfrutar sin prisas. Su carta y sus menús para eventos ponen el acento en el producto, en el sabor y en una presentación elegante, capaz de acompañar tanto una comida relajada como una celebración con servicio completo. El resultado es una experiencia gastronómica natural, contemporánea y sin perder la esencia local.

El espacio permite diferentes formatos según el tipo de evento. Para celebraciones exclusivas, el restaurante puede acoger hasta cien personas con servicio en mesa y hasta 250 en formato cóctel. Las reservas de 40 personas o más requieren la exclusividad del restaurante, una opción ideal para quienes desean vivir la fiesta con total privacidad y adaptar cada detalle a sus invitados.

Celebraciones a medida

Uno de los grandes atractivos de Finca La Plaza es su capacidad para convertir cada evento en una celebración personalizada. El equipo puede ayudar con decoración, dj, entretenimiento, música en vivo, carpa, transporte, taxis y otros servicios adicionales. También se permite llevar tarta propia sin coste extra, un detalle muy valorado en bodas y cumpleaños. En caso de lluvia o mal tiempo, el restaurante cuenta con área interior cubierta y la posibilidad de instalar carpa en el jardín, para que el plan siga adelante con tranquilidad.

La disposición del espacio se adapta al número de invitados y al tipo de servicio, con mesas largas, redondas o cuadradas según las necesidades de cada ocasión. La terraza, el porche y el interior ofrecen ambientes distintos, conectados por una misma idea: celebrar bien, comer mejor y hacerlo en un lugar que respira Ibiza por todos sus rincones.

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Para quienes buscan una boda diferente o una celebración con carácter, Finca La Plaza reúne ubicación, cocina, ambiente y servicio en una propuesta muy reconocible.

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