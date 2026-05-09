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El banco más amoroso

El banco más amoroso | DI

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Redacción Ibiza

En el puerto de Ibiza, a pocos metros de la estación marítima de Formentera, un banco ha decidido ponerse intenso: «Más amor, por favor». El cartel, pegado al asiento, anima a viajeros y paseantes a bajar revoluciones junto al mar. No ofrece sombra, reserva ni wifi, pero al menos reparte filosofía gratis.

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