El álbum
El banco más amoroso
En el puerto de Ibiza, a pocos metros de la estación marítima de Formentera, un banco ha decidido ponerse intenso: «Más amor, por favor». El cartel, pegado al asiento, anima a viajeros y paseantes a bajar revoluciones junto al mar. No ofrece sombra, reserva ni wifi, pero al menos reparte filosofía gratis.
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