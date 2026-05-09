Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza

El puerto de Ibiza depara a veces sorpresas increíbles. Aunque es habitual ver delfines merodeando por sus aguas interiores, sobre todo en los meses fuera de temporada en busca de algo llevarse a la boca, esta vez el protagonista ha sido un atún. En un vídeo grabado durante la mañana del pasado 10 de abril dentro del espejo de aguas del puerto deportivo Marina Ibiza, se puede ver cómo el animal salta fuera del agua para lanzarse sobre su presa, en una escena tan rápida como llamativa.

El momento ha sorprendido por producirse en pleno puerto, una zona de tránsito habitual de embarcaciones, donde no siempre resulta fácil captar imágenes de este tipo. El salto del atún deja ver la fuerza y la velocidad con la que estos animales atacan cuando detectan alimento cerca de la superficie.

Señal de buena calidad del agua

Los atunes son animales voraces y comen prácticamente de todo. En el puerto de Sant Antoni, por ejemplo, suelen alimentarse de lo que algunos pescadores les facilitan, como pulpos de pequeño tamaño o gambas. Según explica un experto pescador de Ibiza, estos animales prefieren la carne fresca, es decir, presas vivas. Además, que se alimenten dentro del puerto es una señal de la buena calidad del agua.