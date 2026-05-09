Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cantera de IbizaPolítica en IbizaLGBTIQ+ en IbizaIbiza MedievalDetención en Ibiza
instagramlinkedin

Sucesos

Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza

El animal fue grabado en Marina Ibiza saltando fuera del agua para lanzarse sobre su presa

Video del momento justo cuando un atún salta fuera del agua por alcanzar su presa

Video del momento justo cuando un atún salta fuera del agua por alcanzar su presa

Diario de Ibiza

César Navarro Adame

César Navarro Adame

ibiza

El puerto de Ibiza depara a veces sorpresas increíbles. Aunque es habitual ver delfines merodeando por sus aguas interiores, sobre todo en los meses fuera de temporada en busca de algo llevarse a la boca, esta vez el protagonista ha sido un atún. En un vídeo grabado durante la mañana del pasado 10 de abril dentro del espejo de aguas del puerto deportivo Marina Ibiza, se puede ver cómo el animal salta fuera del agua para lanzarse sobre su presa, en una escena tan rápida como llamativa.

El momento ha sorprendido por producirse en pleno puerto, una zona de tránsito habitual de embarcaciones, donde no siempre resulta fácil captar imágenes de este tipo. El salto del atún deja ver la fuerza y la velocidad con la que estos animales atacan cuando detectan alimento cerca de la superficie.

Noticias relacionadas y más

Señal de buena calidad del agua

Los atunes son animales voraces y comen prácticamente de todo. En el puerto de Sant Antoni, por ejemplo, suelen alimentarse de lo que algunos pescadores les facilitan, como pulpos de pequeño tamaño o gambas. Según explica un experto pescador de Ibiza, estos animales prefieren la carne fresca, es decir, presas vivas. Además, que se alimenten dentro del puerto es una señal de la buena calidad del agua.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
  2. Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
  3. Fallece Pascal Bonomo, el decano de las artes marciales y la musculación en Ibiza
  4. En la UCI un joven británico tras caerse de un hotel en Sant Antoni
  5. El propietario de una vivienda en Ibiza: 'Tengo una licencia turística legal y no puedo alquilar la casa
  6. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida
  7. Eroski inaugura un nuevo supermercado franquiciado en Ibiza
  8. Escándalo vecinal en Ibiza por una nueva pelea en ses Figueretes

Las reservas hídricas de Ibiza bajan al 55 % tras un abril seco en las Pitiusas

Las reservas hídricas de Ibiza bajan al 55 % tras un abril seco en las Pitiusas

Una intensa granizada sorprende a los vecinos de Sant Antoni

Una intensa granizada sorprende a los vecinos de Sant Antoni

Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza

Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza

Vecinos de Sant Rafel denuncian que los desperfectos del parque infantil Pep Negre siguen sin repararse: "Sant Rafel no se merece esto"

Vecinos de Sant Rafel denuncian que los desperfectos del parque infantil Pep Negre siguen sin repararse: "Sant Rafel no se merece esto"

Ibiza Medieval: suspendidas todas las actividades por la lluvia hasta las 18 horas

Ibiza Medieval: suspendidas todas las actividades por la lluvia hasta las 18 horas

Irina, Lucía, María y Natalia: cuatro enfermeras recién graduadas en Ibiza se quedan en los centros de salud pitiusos

Irina, Lucía, María y Natalia: cuatro enfermeras recién graduadas en Ibiza se quedan en los centros de salud pitiusos

La Policía de Ibiza, a la caza del vecino que dejó colchones, sillas, muebles, cajones y una lavadora junto a los contenedores de basura

Desviados al aeropuerto de Ibiza tres vuelos que no pudieron aterrizar en Palma por un accidente en una de sus pistas

Desviados al aeropuerto de Ibiza tres vuelos que no pudieron aterrizar en Palma por un accidente en una de sus pistas
Tracking Pixel Contents