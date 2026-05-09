El fotógrafo Allan Tannenbaum, en Ibiza: «Nueva York es hoy mucho menos interesante culturalmente que en los años 70»

La primera vez que el prestigioso fotógrafo estadounidense Allan Tannenbaum pisó Ibiza fue en 1970 para pasar unos días de vacaciones con unos amigos, la segunda es en 2026 para mostrar su trabajo fotográfico en Contrast Ibiza, en la que es su primera exposición individual en España. «Es un gran honor para mí que me hayan invitado a este festival y seguir los pasos de mis queridos amigos y colegas Lynn Goldsmith y Bob Gruen», dice nada más empezar su intervención en la presentación de la sexta edición del proyecto organizado por David Riu.

La cita es este sábado, a partir de las 19 horas, en Sa Punta des Molí, en Sant Antoni, y él participa con ‘Fun city’, una selección de su trabajo fotográfico que se podrá admirar hasta el 23 de mayo en la Sala Walter Benjamin del centro cultural. Para el fotógrafo que inmortalizó la escena musical y la vida nocturna del Nueva York de los años 70 y 80 significa mucho poder mostrar su obra en una isla de la que guarda un recuerdo muy especial. Eso sí, reconoce, la Ibiza que conoció hace ahora 56 años tiene poco que ver con la que se encontró este jueves al aterrizar en el aeropuerto de es Codolar.

«La isla que descubrí en los 70 me pareció muy bonita y tradicional. Estaba intacta, sin estropear», comenta sobre su primer viaje a las Pitiusas, que hizo con una Norton Commando que acababa de comprar en Inglaterra. «Me fui con la moto hasta París, atravesé Francia, crucé los Pirineos hasta Barcelona y allí tomé el ferri hasta Ibiza y me quedé cerca de una semana. Aquello fue una gran aventura», recuerda.

‘Fun city’

‘Fun city’, explica después, se centra en el trabajo que hizo para el periódico neoyorquino The SoHo Weekly News. «Esa fue mi primera oportunidad en la fotografía, algo por lo que realmente luché durante mucho tiempo. Era solo una publicación gratuita de ocho páginas, pero empecé allí y se convirtió en un periódico muy importante dentro de la escena cultural y política de Nueva York», relata el fotógrafo, que en la actualidad vive a caballo entre la ciudad norteamericana y Nazaré, en Portugal.

«Reuní un conjunto de obra con todos los grandes eventos que cubrí, desde la escena musical hasta la política, la vida nocturna y la moda. Fotografié todo lo que estaba ocurriendo en Nueva York. Trabajé muy duro y me lo pasé muy bien haciéndolo, algo que creo que podrán apreciar al ver las fotografías», apunta. De todo lo que hizo en aquellos tiempos, admite que «lo más divertido y emocionante fue cubrir la escena musical y la vida nocturna».

Lo que él vivió y retrató, subraya, «fue una época única, no solo en la historia de Nueva York, que es una capital mundial, sino también en la historia del mundo». «Lo que estaba cubriendo allí era la energía creativa de la ciudad y eso es algo universal. La gente siempre está fascinada con Nueva York y especialmente con ese periodo, es un interés que no desaparece», continúa.

Allan Tannenbaum posa con una cámara soviética, imitación de una Hasselblad, que lleva cuando está en Europa. / Consell de Ibiza

Como Ibiza, en estas más de cinco décadas la ciudad estadounidense ha experimentado una gran transformación, «especialmente el Soho». «Toda aquella escena que conocí se ha ido. Ahora, en lugar de galerías, bares y estudios de artistas, hay boutiques elegantes. El Soho ha cambiado muchísimo, pero Nueva York sigue siendo dinámica», señala. En su opinión, la ciudad ahora «es mucho menos interesante culturalmente hablando que en los años 70».

Apunta, también, que «en aquella época no se necesitaba mucho dinero para vivir» en esta gran urbe, cuando ahora se requiere de «una fortuna». Afortunadamente, añade, él reside en el mismo loft en el que vivía cuando capturó todas esas imágenes que se pueden contemplar en ‘Fun city’.

Lennon, «como tu amigo de toda la vida»

Entre las grandes estrellas que retrató Tannenbaum y que forman parte de esta exposición en Sant Antoni hay reconocidos artistas como Andy Warhol y grandes músicos y bandas como «The Rolling Stones; The Clash; Debbie Harry, de la banda Blondie; Patti Smith; David Bowie; los Ramones; o Bob Marley». Pero de toda la colección, para él, las imágenes «más especiales» son las de John Lennon y Yoko Ono.

«Fue una experiencia increíble estar con ellos, especialmente con John, que desde los tiempos de los Beatles era mi Beatle favorito. Me encantaban su personalidad, su estilo y su arte. Era una persona real, nada pretenciosa, amable y divertida. Estar con él era como estar con tu mejor amigo de toda la vida», asegura. Las fotografías de Lennon y su pareja, la artista Yoko Ono, fueron, dice, «el punto culminante» de su trabajo en The SoHo Weekly y uno de los hitos de su carrera como fotógrafo.

Otro momento que recuerda como «increíble» fue cuando retrató con su bastón sobre la cabeza al que él considera uno de sus artistas favoritos, Salvador Dalí.

Su exposición en Sant Antoni no será la única que haga en Europa este año. En los próximos meses, adelanta, tiene otra muestra en Italia. También está trabajando en su quinto libro de fotografías, que se llama igual que la muestra en Sa Punta des Molí, ‘Fun city’.

Contrast Ibiza, un festival que atrae público de todas partes

Tannenbaum, que también ejerció de fotoperiodista en distintos conflictos en Palestina, Afganistán o Ruanda y en su propia ciudad, tras los atentados del 11S, cuenta todo esto después de la presentación de Contrast Ibiza 2026. Al acto asiste también otro de los invitados de esta sexta edición, el cantante, actor y escritor Jimmy Barnatán. Los únicos del cartel que no han llegado a tiempo para la presentación son el guitarrista Gilby Clarke, ligado a la etapa dorada de Guns N’Roses, que ofrecerá un concierto; y Kathy Valentine, fundadora de The Go Go’s, que ofrecerá un dj set con clásicos del rock.

La presentación se lleva a cabo en el Consell de Ibiza, una de las instituciones patrocinadoras junto al Ayuntamiento de Sant Antoni, como recuerda el organizador del festival, David Riu, agradeciendo su colaboración y la de todas las marcas privadas que apoyan esta iniciativa. Es su respaldo y «las buenas referencias» que se dan de Contrast Ibiza lo que permite que «un festival de este nivel sea gratuito», según resalta el director insular de Cultura y Patrimonio, Miquel Costa. «El boca a boca está funcionando dentro de este mundo artístico. Al evento asiste como público gente de Balears, de la Península e incluso de fuera de España», resalta.

Por su parte, la concejala de Cultura de Sant Antoni, Eva Prats, destaca el «valor incalculable» que iniciativas como esta tienen para Sant Antoni. «Acoger este tipo de propuesta de calidad y atraer talento internacional consolidan al municipio como un referente cultural», asegura.