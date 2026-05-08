Vuelve a bailar como en los 80 cada viernes

Nassau Beach Club Ibiza da la bienvenida al verano con una propuesta pensada para quienes buscan algo más que una cena junto al mar. Este viernes 8 de mayo arranca ‘Back to the 80’s’, la nueva noche temática de Nassau By Night, un formato que recupera la estética, la música y la energía de una de las décadas más recordadas.

La cita se celebrará todos los viernes hasta octubre, desde las 20 horas, con un ambiente marcado por el neón, el espíritu festivo de aquellos años y los grandes himnos de artistas como Madonna, Whitney Houston, Cyndi Lauper, ABBA o Tina Turner, entre otros.

La experiencia apuesta por una cocina de alto nivel convertida en gastroshow. La carta incluye propuestas para distintos gustos, con especial atención en el sushi y en platos diseñados para sorprender a cualquier paladar, como el canelón de bogavante y cangrejo, el lomo de corvina al curry o el compacto de anguila ahumada con foie.

Con ‘Back to the 80’s’, Nassau Beach Club inaugura una temporada nocturna que ofrece tanto a locales como a visitantes mucho ritmo, sabores exquisitos y una puesta en escena muy ibicenca para disfrutar del verano.