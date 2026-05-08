Nassau Beach Club Ibiza
Vuelve a bailar como en los 80 cada viernes
Nassau Beach Club estrena ‘Back to the 80’s’, su propuesta de cena con espectáculo
Nassau Beach Club Ibiza da la bienvenida al verano con una propuesta pensada para quienes buscan algo más que una cena junto al mar. Este viernes 8 de mayo arranca ‘Back to the 80’s’, la nueva noche temática de Nassau By Night, un formato que recupera la estética, la música y la energía de una de las décadas más recordadas.
La cita se celebrará todos los viernes hasta octubre, desde las 20 horas, con un ambiente marcado por el neón, el espíritu festivo de aquellos años y los grandes himnos de artistas como Madonna, Whitney Houston, Cyndi Lauper, ABBA o Tina Turner, entre otros.
La experiencia apuesta por una cocina de alto nivel convertida en gastroshow. La carta incluye propuestas para distintos gustos, con especial atención en el sushi y en platos diseñados para sorprender a cualquier paladar, como el canelón de bogavante y cangrejo, el lomo de corvina al curry o el compacto de anguila ahumada con foie.
Con ‘Back to the 80’s’, Nassau Beach Club inaugura una temporada nocturna que ofrece tanto a locales como a visitantes mucho ritmo, sabores exquisitos y una puesta en escena muy ibicenca para disfrutar del verano.
- Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Ibiza
- Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
- Muere un hombre apuñalado en Platja d'en Bossa
- Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
- Reacciones al posible cierre de uno de los chiringuitos más emblemáticos de Ibiza: «Es Puetó tendría que ser declarado Bien de Interés Cultural»
- Cazadas 85 personas tirando la basura fuera de horas o de los contenedores en Ibiza: 40.000 euros en multas en Sant Josep
- El propietario de una vivienda en Ibiza: 'Tengo una licencia turística legal y no puedo alquilar la casa