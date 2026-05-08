Visitas guiadas para mostrar las entrañas del Museo Arqueológico de Dalt Vila, cerrado desde 2010

El Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) inaugura el 18 de mayo, a las 12 horas, las visitas guiadas a la exposición 'Quan les parets ens parlen', una muestra que recoge los trabajos de restauración y estudio histórico-arqueológico realizados en los últimos años en la Capella de Sant Salvador y la Universitat d’Eivissa, en la sede histórica del museo en Dalt Vila. El espacio reabre para estas visitas tras 16 años cerrado.

La inauguración se celebra con motivo del Día Internacional de los Museos, que este año se conmemora bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido'. Según ha informado el MAEF, una representación del equipo técnico que llevó a cabo las intervenciones explicará in situ las tareas de documentación, estudio y restauración de los bienes patrimoniales de estos dos edificios.

La exposición ofrece un recorrido con imágenes y un vídeo explicativo sobre las distintas actuaciones realizadas. También incorpora un eje cronológico sobre la historia del museo, iniciada en 1903 con la creación de la Societat Arqueològica Ebusitana. Esta entidad, formada por un grupo de intelectuales, promovió que el Estado fundara el Museu Arqueològic d’Eivissa en 1907.

El MAEF recuerda que, gracias a la cesión de uso por parte del Ayuntamiento de Ibiza de estos dos edificios, recientemente restaurados, el museo pudo instalarse en la plaza de la Catedral de Dalt Vila, convirtiéndose en uno de los museos arqueológicos más antiguos de España. De esta forma, la muestra también pretende iniciar los actos de celebración del 120 aniversario de la fundación del MAEF (1907-1927).

Las visitas guiadas se realizarán con reserva previa y en grupos reducidos, dadas las características del espacio y con el objetivo de ofrecer una mejor atención a los visitantes. Las reservas podrán hacerse a través del correo electrónico comunicacio.maef@gmail.com.

El 18 de mayo habrá visitas de 17 a 17.30 horas y de 17.30 a 18 horas, a escoger entre las 17 horas o las 17.30 horas. Del 19 al 22 de mayo, las visitas serán de 11 a 11.30 horas y de 11.30 a 12 horas, a escoger entre las 11 horas o las 11.30 horas. El aforo está limitado a 15 personas.

El museo señala que esta exposición es posible gracias al trabajo conjunto realizado por el equipo interdisciplinar de historiadores, arqueólogos, arquitectos y restauradores, así como por la empresa ejecutora de las obras de restauración. Según el MAEF, esta colaboración está permitiendo obtener un mejor conocimiento sobre la historia de estos edificios singulares.

Las visitas guiadas, promovidas por la dirección general de Cultura del Govern balear y el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, pretenden abrir estos espacios a la ciudadanía para su conocimiento y disfrute.