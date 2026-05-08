La temporada arranca entre plásticos en es Cavallet

Así se encontraba ayer la playa de es Cavallet, en el Parque Natural de ses Salines, según denuncia un lector, coincidiendo con los primeros días de mayo y el inicio de la temporada. Los plásticos y la basura esparcidos sobre la arena, donde también hay restos de posidonia, dejan una imagen poco halagüeña de un espacio que, sobre el papel, está protegido.