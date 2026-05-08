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La temporada arranca entre plásticos en es Cavallet

La temporada arranca entre plásticos en es Cavallet | A.SERRANO

La temporada arranca entre plásticos en es Cavallet | A.SERRANO

Redacción Ibiza

Así se encontraba ayer la playa de es Cavallet, en el Parque Natural de ses Salines, según denuncia un lector, coincidiendo con los primeros días de mayo y el inicio de la temporada. Los plásticos y la basura esparcidos sobre la arena, donde también hay restos de posidonia, dejan una imagen poco halagüeña de un espacio que, sobre el papel, está protegido.

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