Movilidad
Aparcar en Ibiza: Santa Eulària habilita un nuevo aparcamiento gratuito con 90 plazas
El 'parking' se ubica en un solar cedido al Ayuntamiento acondicionado para facilitar el estacionamiento durante la temporada
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha habilitado un nuevo aparcamiento gratuito en la calle del Sol, justo enfrente del Mercat Municipal, con capacidad para entre 80 y 90 vehículos, según ha informado en una nota el Consistorio.
El 'parking' se ubica en un solar cedido al Ayuntamiento y acondicionado para facilitar el estacionamiento durante la temporada. Para ello, se han llevado a cabo trabajos de limpieza, allanado y adecuación del terreno, distribuido en dos niveles, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la comodidad de los usuarios.
Con esta actuación, el municipio amplía la oferta de estacionamiento en una zona céntrica y de gran afluencia, especialmente ahora que se inicia la temporada turística, facilitando así la movilidad tanto de residentes como de visitantes.
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