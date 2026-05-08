Sant Josep acoge una nueva edición de las Miniolimpiadas Escolares con 1.757 alumnos inscritos

Sant Josep celebra del 11 al 15 de mayo una nueva edición de las Miniolimpiadas Escolares, una cita deportiva y educativa en la que se tiene previsto que participen 1.757 alumnos de Primaria de los centros educativos del municipio. La actividad, organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Sant Josep junto con los maestros de Educación Física de las escuelas participantes, está programada en la piscina y en el campo de fútbol municipales.

La iniciativa busca que los más pequeños se acerquen al deporte "desde un ambiente lúdico, participativo e inclusivo", señalan desde el Ayuntamiento de Sant Josep en una nota. Más allá de la práctica física, las Miniolimpiadas pretenden fomentar hábitos saludables y valores como el respeto, la tolerancia, el esfuerzo, el trabajo en equipo y el compañerismo. Además, se plantea como una oportunidad para que alumnos de diferentes colegios del municipio compartan actividades y convivan fuera del aula, en un contexto deportivo adaptado a su edad.

El concejal de Deportes, Xicu Ribas, ha destacado que las Miniolimpiadas son "una de las actividades más especiales del calendario deportivo municipal" porque combinan deporte, convivencia y educación en valores. Ribas ha señalado además que el objetivo principal es "que los niños y niñas disfruten de la práctica deportiva y puedan relacionarse con alumnos de otros centros".

En esta edición está prevista la participación de escolares de 1º a 6º de Primaria de los centros CEIP Es Vedrà, CEIP Ses Planes, CEIP L’Urgell, CEIP Can Guerxo, CEIP Sant Jordi, CEIP Can Raspalls, Colegio Virgen de las Nieves y Lycée Français.

El programa incluye actividades acuáticas, propuestas de expresión corporal, minihandbol y carreras de relevos. Para su desarrollo se cuenta con la colaboración de clubes deportivos, monitores especializados y alumnado del TAFAD del IES Algarb.

El inicio, pendiente de las condiciones meteorológicas

El inicio de las Miniolimpiadas, previsto inicialmente para este viernes, se ha aplazado a causa de la lluvia y de las condiciones meteorológicas adversas. La decisión se ha tomado con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y permitir que las actividades puedan desarrollarse correctamente cuando las condiciones lo permitan.