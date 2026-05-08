El ritmo latino conquista Ushuaïa Ibiza con ‘I Love Reggaeton’

Hay canciones que no necesitan presentación. Basta un primer beat para que el público vuelva a cantar, bailar y recordar. Tras el éxito de su opening el pasado 3 de mayo, ‘I Love Reggaeton’ regresa este domingo 10 de mayo a Ushuaïa Ibiza con la segunda fecha de su primera residencia en la isla. El evento, que se prolongará durante seis domingos hasta el 7 de junio, convierte el escenario al aire libre de Platja d’en Bossa en una gran celebración del reggaetón clásico y el electro-latino.

La cita de este fin de semana reunirá a Cali & El Dandee, Yandar & Yostin, José de Rico, Miguel Sáez, Dame + Gasolina DJs y Del Puerto, en una jornada pensada para cantar de principio a fin.

Visuales de última generación, producción a escala de festival y una atmósfera cargada de nostalgia dan forma a una experiencia que conecta pasado y presente bajo el cielo de Ibiza. Para quienes crecieron con estos coros, y para quienes quieren descubrirlos en directo, ‘I Love Reggaeton’ quiere convertirse en una de las fiestas más contagiosas de la temporada.