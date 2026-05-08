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Retiran un Fiat Panda que ha caído en el carrer Talamanca

La calle ha permanecido cerrada cerca de una hora mientras Grúas Ibiza ha recuperado el vehículo con una grúa pluma

Video de la retirada del Fiat Panda en carrer Talamanca

Video de la retirada del Fiat Panda en carrer Talamanca

Carolina Avilar

Carolina Avilar

Esta mañana se ha procedido a la retirada y recuperación de un vehículo Fiat Panda que ha caído anoche en el carrer Talamanca, alrededor de las once de la noche. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.

La empresa Grúas Ibiza, especializada en auxilio en carretera, ha sido la encargada de retirar el vehículo. Para ello, los operarios han utilizado una grúa pluma, con la que han podido recuperar el coche de forma segura.

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Gruas Ibiza retirando el fiat panda en carrer de Talamanca

Gruas Ibiza retirando el fiat panda en carrer de Talamanca / DI

Durante los trabajos de retirada, la calle ha permanecido cerrada aproximadamente durante una hora, lo que ha afectado temporalmente a la circulación en la zona. Cabe destacar que es habitual que se produzcan incidentes de este tipo en este punto del carrer Talamanca.

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