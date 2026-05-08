Programa infantil de la Feria Ibiza Medieval: un fin de semana lleno de actividades para los más pequeños

Pese a que la lluvia ha empañado el arranque de la Feria Ibiza Medieval, el programa previsto para estos días mantiene una amplia oferta de actividades pensadas para los más pequeños de la casa. La cita, que arranca este viernes a las 18 horas con un espectáculo en el Portal de ses Taules, convertirá distintos espacios de Dalt Vila en escenarios de aventuras, juegos y fantasía medieval.

En la plaza del Parque y en el acceso al Baluarte de Santa Llúcia se han instalado atracciones infantiles como camas elásticas, norias, un barco pirata y tiovivos que funcionan a pedales. A estas propuestas se suman durante el fin de semana cuentacuentos, animaciones callejeras, espectáculos de teatro, talleres medievales, exhibiciones de cetrería y demostraciones de combate.

La programación infantil tendrá varios puntos destacados, especialmente en la plaza de la Catedral y el Parque Reina Sofia, donde los niños podrán acercarse de forma lúdica al mundo medieval.

Viernes 8 de mayo

La tarde del viernes incluye varias sesiones de cuentacuentos en la plaza de la Catedral, a las 18.45, 19.15, 20 y 20.45 horas. También habrá charlas explicativas de Cabalburr en el campamento del Parque Reina Sofia a las 19 y a las 21.15 horas.

El teatro familiar tendrá protagonismo con ‘El dragón Ernesto’, de Pirueta Teatro, a las 19.30 horas, y ‘El gato Natalio’, a las 20.30 horas, ambos en el Parc Reina Sofia. Además, a las 19.45 horas se celebrará una demostración de combates y a las 20.15 horas una exhibición de cetrería en la plaza de la Catedral.

Entrada a Dalt Vila por el portal de ses Taules. / Vicent Marí

Sábado 9 de mayo

El sábado 9 de mayo, la actividad infantil comenzará por la mañana con el Campamento de pequeños juglares, que ofrecerá escuela de acrobacias medievales en el Parque Reina Sofia de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. También habrá talleres infantiles medievales a cargo de Sueños de Ibiza en la plaza del Parque, de 11 a 13 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

A las 11 horas se representará el espectáculo musical de marionetas gigantes ‘Pita i Pati salvant l’Eivissa tradicional’, de Idam Kids Ibiza, en el Parque Reina Sofia. Durante la jornada se sucederán además las charlas explicativas de Cabalburr, demostraciones de combates, esgrima participativa y la actividad ‘Cómo se vestía un caballero’.

Pirueta Teatro ofrecerá varias funciones a lo largo del día, entre ellas ‘El dragón Ernesto’, (12 horas) ‘El rey cazador’ (13.30 horas) , ‘El gato Natalio’(18 horas) y ‘La bruja Chiruza’ (20.30 horas). La plaza de la Catedral acogerá también exhibiciones de cetrería (12.15, 13.45, 18.30 y 20.30 horas) y varias sesiones de cuentacuentos durante la tarde (18, 18.45, 20 y 20.45 horas).

Domingo 10 de mayo

El domingo 10 de mayo continuará la oferta infantil con el Campamento de pequeños juglares, de 10 a 14 horas, y los talleres medievales de Sueños de Ibiza, de 11 a 13 horas y de 17.30 a 20 horas.

La jornada incluirá de nuevo el espectáculo de marionetas gigantes ‘Pita i Pati salvant l’Eivissa tradicional’ (11 horas) , así como funciones de Pirueta Teatro como ‘El animal más grande del mundo’ (12 horas), ‘La bruja Chiruza’ (13.30 horas), ‘El rey cazador’ (18 horas), ‘El dragón Ernesto’ (19.30 horas) y ‘El gato Natalio’ (20.30 horas).

También se han programado exhibiciones de cetrería en la plaza de la Catedral (12.15, 13.45, 18.30 y 20.30 horas), demostraciones de combates, charlas explicativas, esgrima participativa en el Parque Reina Sofía y varias sesiones de cuentacuentos en la plaza de la Catedral (18, 18.45, 19.15, 20, 20.45 horas).