Plastic Free Ibiza y Formentera lleva a Marrakech su proyecto de islas residuo cero

Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera ha participado esta semana en Marrakech en un encuentro internacional centrado en la lucha contra la contaminación por plásticos en el mar Mediterráneo. La presencia de la Alianza en los BeMed Community Days, celebrados entre el 5 y el 7 de mayo, llega después de que su proyecto ‘Cap a unes illes residu zero’ haya sido seleccionado en la convocatoria 2025 de microiniciativas de Beyond Plastic Med.

La asociación monegasca, que apoya proyectos en todo el Mediterráneo para reducir la contaminación por plásticos, ha “laureado” la iniciativa impulsada por (Ma) y Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera. El reconocimiento supone que el proyecto ha sido elegido entre más de 70 candidaturas internacionales y forma parte de las 12 propuestas que recibirán apoyo técnico y financiero.

El objetivo de ‘Cap a unes illes residu zero’ es contribuir a que Ibiza y Formentera se sitúen entre las primeras diez islas residuo cero del Mediterráneo de aquí a 2030. Para ello, la Alianza trabaja en acciones de formación, intercambio de conocimiento y coordinación con administraciones, sector privado y sociedad civil.

Plastic Free está integrada por Amics de la Terra, Associació de Voluntaris d’Eivissa, APAEEF, Creatives for the Planet, Fundació Deixalles, GEN-GOB, Ibiza Limpia, IbizaPreservation, (Ma) y la plataforma ¡Hay Soluciones! para el vertedero. Entre sus acciones recientes destaca una misión investigadora a Cerdeña, considerada una isla pionera en la gestión de residuos, así como la organización de talleres prácticos con los Consells y ayuntamientos de Ibiza y Formentera.

El encuentro de Marrakech ha reunido a organizaciones de distintos países en sesiones de trabajo, intercambio de experiencias y espacios de colaboración. Durante las jornadas se han abordado cuestiones como la reducción de plásticos de un solo uso, los modelos de reutilización, la certificación de iniciativas residuo cero y el fortalecimiento de la incidencia política y social frente a la crisis del plástico.

"Redefiniendo la forma de abordar la contaminación por plásticos”.

Los participantes también han avanzado en la consolidación de la Comunidad de Práctica de BeMed, una red orientada a reforzar la cooperación entre proyectos, identificar prioridades comunes y mejorar la gobernanza de las iniciativas durante los próximos años.

La directora de IbizaPreservation, Inma Saranova, entidad miembro y principal financiadora de la Alianza, ha destacado que formar parte de esta comunidad “permite situar Ibiza y Formentera dentro de un movimiento más amplio que está redefiniendo la forma de abordar la contaminación por plásticos”.

Por su parte, Sofía Ribas, fundadora de (Ma) y coordinadora de la Alianza, ha subrayado que el reconocimiento de BeMed “refuerza el trabajo” desarrollado durante años y permite consolidar una hoja de ruta ambiciosa para avanzar hacia modelos reales de prevención, reutilización y reducción de residuos en las Pitiusas.