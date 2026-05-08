El Pacma pide sacar todos los animales de Ibiza Medieval: "Las aves también sufren estrés"

La decisión del Ayuntamiento de Ibiza de retirar este año los caballos y carros de la programación de Ibiza Medieval ha sido recibida de forma positiva por el Pacma, aunque la formación animalista considera que el cambio debe ir más allá.

El coordinador insular del Partido Animalista en Ibiza, Olivier Hassler, ha celebrado la medida, pero ha pedido que también se eliminen las exhibiciones con aves rapaces y otros animales que siguen formando parte del mercado y de los espectáculos ambientados. "La retirada de los caballos demuestra que existía un problema evidente y que la presión social funciona. Pero las aves también sufren estrés, manipulación y exposición continua al ruido y las aglomeraciones", ha señalado Hassler.

Del problema de los caballos al debate sobre todos los animales

Pacma considera que la retirada de los caballos llega después de años de críticas vecinales por las molestias, el colapso de las calles y el impacto que estas actividades generan tanto en los residentes como en los propios animales.

La formación también vincula esta decisión con el reciente incidente denunciado por el partido en Santa Eulària, donde un caballo se desplomó mientras tiraba de un carro en una zona de difícil circulación. Aunque este año desaparecen los paseos y exhibiciones ecuestres, Pacma lamenta que Ibiza Medieval mantenga actividades con aves rapaces como parte del reclamo visual y festivo.

El Partido Animalista recuerda que la feria reúne cada año a miles de personas en el casco histórico de Ibiza, un entorno que considera especialmente sensible por la masificación, el ruido, las altas temperaturas y la dificultad de garantizar condiciones adecuadas para cualquier animal utilizado en exhibiciones.

Por ello, el Pacma pide al Ayuntamiento de Ibiza que actúe como referente institucional en bienestar animal y apueste por un modelo de fiesta adaptado a la sensibilidad actual de la ciudadanía. La formación propone sustituir los espectáculos con animales por alternativas culturales, teatrales y tecnológicas, que mantengan el atractivo de Ibiza Medieval sin utilizar animales como atracción.