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Amnesia Ibiza

Un opening para la historia para celebrar 50 años

La apertura del club reúne el 9 de mayo a grandes nombres de la electrónica en Ibiza

Imagen de archivo de una fiesta en Amnesia Ibiza. | AMNESIA IBIZA

Imagen de archivo de una fiesta en Amnesia Ibiza. | AMNESIA IBIZA

Leire Rodríguez

Leire Rodríguez

Ibiza

Amnesia Ibiza vuelve a encender la noche ibicenca con su esperada opening party. Este sábado 9 de mayo, el club abre sus puertas desde las 23 horas para dar la bienvenida a un verano muy especial: el de la celebración de sus 50 años de historia.

Un aniversario que rinde homenaje a uno de los espacios más influyentes de Ibiza y de la música electrónica internacional. Durante medio siglo, Amnesia ha sido sinónimo de libertad, comunidad y de esa energía única que convierte cada noche en una experiencia difícil de olvidar.

El cartel estará a la altura de la ocasión. En la Terrace, el público podrá disfrutar de artistas como Caal, Ceri, Enzo Siragusa, Fleur Shore, Joseph Capriati, Josh Baker, Luke Dean, Mar-T, Marco Faraone, Max Dean y Seth Troxler. Una selección pensada para conectar con la pista.

La Main Room, la intensidad tomará el relevo con 999999999, Amelie Lens, Alan Fitzpatrick, Fatima Hajji, Luca Donzelli y Luxi Villar, en una propuesta cargada de fuerza y emoción.

Para quienes ya conocen la magia de Amnesia, este opening es una cita imprescindible. Para quienes la vivan por primera vez, una entrada directa al corazón de la noche ibicenca. Cincuenta años después, Amnesia sigue demostrando que la isla nunca deja de bailar.

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