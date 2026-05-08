Sant Josep pretende reabrir la playa de sa Caleta este verano

"El objetivo es que la playa de es Bol Nou reabra en verano". El Ayuntamiento de Sant Josep prevé volver a permitir el acceso a la emblemática playa conocida como sa Caleta coincidiendo con el pico de la temporada turística en la isla. Cabe recordar que la cala permanece precintada desde finales de abril de 2025, cuando el Consistorio decidió prohibir el acceso por el riesgo de desprendimientos en los acantilados que la rodean.

De momento, Sant Josep no ha concretado ninguna fecha para la posible reapertura. El Ayuntamiento sí ha avanzado, no obstante, que si la playa vuelve a ser accesible "previsiblemente se hará con ciertas restricciones", unas limitaciones que por ahora no han trascendido.

"Ya contamos con la aprobación del Govern"

Sant Josep necesitaba el visto bueno previo del Govern balear para poder actuar y decretar la reapertura de esta emblemática playa, conocida por su característica geología, con acantilados y arena de color rojizo. El Ayuntamiento reconoce que ese escollo ya se ha superado: "Ya contamos con la aprobación del Govern".

El pasado mes de enero, Sant Josep se mostraba más prudente sobre el futuro de sa Caleta. En declaraciones a Diario de Ibiza, el Ayuntamiento evitaba garantizar su reapertura: "Una vez ejecutadas las correspondientes revisiones, se valorará la posibilidad de reabrirla aunque en esta zona del litoral, del mismo modo que ocurre en otros puntos del municipio, el riesgo cero jamás existirá".

A pesar de que el Consistorio no ha asegurado con total rotundidad que se vaya a reabrir este verano, sí ha mostrado su firme intención de que vuelva a ser accesible próximamente. Además, cabe destacar que sa Caleta es una playa tradicionalmente muy visitada y que, a pesar de su corta extensión de arena, cautiva cada verano a una gran cantidad de visitantes. Tanto es así que, hasta que se decretó su precinto, era muy habitual, especialmente en julio y agosto, que estuviera repleta de bañistas, hasta el punto de que encontrar un hueco en la arena para tumbarse con la toalla era casi imposible.

Ha pasado más de un año desde que el Ayuntamiento prohibió la entrada mediante la instalación de una valla de madera en la que, además, se colocó un cartel con la advertencia "Prohibido el paso, peligro de desprendimientos", escrita en cuatro idiomas. Entonces, el alcalde, Vicent Roig, explicó: "No tenemos más remedio que cerrar esta zona de baño. Lo que no puede ser es que la gente que quiera ir a esta playa corra un riesgo".

Lo cierto es que la temporada turística ya ha comenzado en la isla y sa Caleta presenta, a día de hoy, el mismo aspecto que hace un año. Aun así, la prohibición de acceso no ha impedido que algunas personas hayan entrado igualmente desde que se decretó el cierre, lo que ha obligado a intervenir a la policía.

La posible reapertura de es Bol Nou queda ahora pendiente de que Sant Josep concrete en qué condiciones podrá volver a utilizarse este espacio, en caso de que sea posible. El Ayuntamiento insiste en que la seguridad marcará cualquier decisión, mientras la playa continúa cerrada a la espera de unas medidas que permitan compatibilizar el acceso de bañistas con la seguridad ante el riesgo de desprendimientos en la zona.