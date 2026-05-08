Los mejores del 'upcycling' de moda en Ibiza: Funky Rebel y Punkynetti ganan la V Maratón de Reciclaje Creativo

La V Maratón de Reciclaje Creativo de Ropa de Ibiza ya tiene diseños ganadores. Funky Rebel, de Marina Savarese, y Punkynetti, de Maria José Ramírez, Nuria Ribas y Maria Catalina Guncay, se han impuesto en las categorías Expertos y Amateur, respectivamente. La iniciativa, organizada por la Fundació Deixallesy la Escola d’Art d’Eivissa, ha contado con el apoyo del Consell de Ibiza y Cosibiza. En esta edición participaron 41 concursantes agrupados en 20 equipos, de los cuales 19 finalizaron su propuesta creativa.

La premiada en la categoría Amater, junto a Charo Ruiz. / F.D.

Durante la jornada principal, celebrada el pasado 30 de abril, los equipos dispusieron de once horas para escoger prendas de segunda mano procedentes de los contenedores de recogida selectiva de Deixalles y transformarlas en nuevos diseños. Las creaciones se expusieron después en la Escola d’Art d’Eivissa y en la sede de la Fundació Deixalles. El objetivo de la maratón es concienciar sobre el impacto ambiental del consumo excesivo de ropa, fomentar la reutilización de residuos textiles y contribuir a reducir las emisiones de CO₂ y el elevado consumo de agua asociado al sector.

Gala de entrega de los premios

La gala final de entrega de premios tuvo lugar el jueves 7 de mayo en el hotel Ibiza Twiins, en Platja d’en Bossa. El acto contó con una muestra de diseños ganadores de anteriores ediciones, la actuación de la actriz Anna Xantal Sanou y la intervención de miembros del jurado como la diseñadora Charo Ruiz, el conseller de Gestión Ambiental, Ignacio J. Andrés, y Xesca Martí, directora general de la Fundació Deixalles.

La ganadora en la categoría e Experta. / F.D.

En la categoría Expertos, el primer premio, dotado con 400 euros, fue para 'Funky Rebel', de Marina Savarese. El segundo premio, de 250 euros, recayó en 'Me voy pa la feria y no sé cuándo vuelvo', de Ana Mora y Paula Chiappe, y el tercero, de 150 euros, fue para 'De Ibiza al cielo', de Covadonga Arroyo. En la categoría Amateur, el primer premio, dotado con 200 euros, fue para Punkynetti, de María José Ramírez, Nuria Ribas y María Catalina Guncay.

Foto de familia de los premiados. / F.D.

La coordinadora de Deixalles Ibiza, Raquel Martínez, advirtió de que “la problemática del textil en la isla es un drama” y recordó que, además de la ropa recogida en los contenedores, cerca de un millón de kilos de ropa acaban cada año en el vertedero. “Consideramos que otra moda es posible e invitamos a los futuros diseñadores a crear un tipo de moda más sostenible”, señaló.

Desde la Fundació Deixalles agradecieron la participación de los concursantes y la implicación de la Escola d’Art d’Eivissa, así como la colaboración del Consell Insular, Charo Ruiz, Cosibiza e Ibiza Twiins Sirenis.