El mejor plan para disfrutar de Ibiza en familia

Cala Llonga ofrece este fin de semana un motivo para acercarse al mar y disfrutar Ibiza con un ritmo distinto. La primera edición de Hyde Ibiza Fest convierte Hyde Ibiza en un punto de encuentro cultural, familiar y musical, con actividades entre la playa, la piscina, los espacios gastronómicos y la azotea Sun & Moon.

La propuesta está pensada para todas las edades y combina planes tranquilos con experiencias participativas. La jornada puede empezar con yoga, Tai Chi, breathwork o una caminata guiada por los senderos de Cala Llonga. También habrá talleres de medicina tradicional china y actividades gastronómicas como clases de paella, sushi o coctelería, ideales para quienes buscan un plan diferente sin alejarse de la bahía.

El festival mira especialmente al público local, con propuestas accesibles y una programación que invita a compartir tiempo en familia. Los más pequeños, y también los adultos, podrán descubrir Bellwether AR, una experiencia de realidad aumentada en la que los dibujos cobran vida. A ello se suman las sesiones Paint & Sip de Sarah Main y encuentros con artistas locales.

La música será uno de los hilos conductores del fin de semana. Pure Ibiza Radio emitirá en directo desde el resort, Ibiza Global Radio pondrá sonido al atardecer y la azotea Sun & Moon se convertirá en un mirador para escuchar la isla con el Mediterráneo de fondo.

El componente cultural se refuerza con el pop-up de Las Dalias y con la exposición inmersiva ‘50 Years, 50 Memories’, dedicada al 50 aniversario de Amnesia, con entrada libre hasta el 22 de mayo. Además, el ferry frente a la playa conecta Cala Llonga con el centro histórico, una excusa perfecta para completar el plan con Ibiza Medieval.

Hyde Ibiza Fest propone un fin de semana para vivir Cala Llonga sin prisas, con música, arte, naturaleza y familia junto al mar.