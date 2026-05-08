Llama la atención: El nuevo asentamiento de chabolas detectado junto al hospital de Ibiza
El nuevo asentamiento de chabolas detectado en un terreno situado entre el complejo sanitario de Can Misses y el segundo cinturón de ronda. Curiosamente, se trata de un solar que el Ayuntamiento de Ibiza ha recalificado para que pueda acoger la construcción de una promoción de 200 viviendas de promoción oficial. Las tiendas de campaña y las infraviviendas de cualquier tipo se multiplican en este espacio tras los desalojos de sa Joveria, hasta hace nada el mayor asentamiento de la isla, y otro solar vecino de Can Misses. Hasta que no se pongan en marcha medidas efectivas a corto plazo, en el municipio de Ibiza y en el conjunto de la isla seguirán proliferando estos campamentos, en su mayor parte de trabajadores.
La paralización por parte del Consell de Formentera de la construcción de varias casas de madera de reducidas dimensiones en un terreno de la zona de es Cap de Barbaria. Contravienen la ordenación urbanística de la isla y la Administración insular ha iniciado un expediente de restablecimiento de la legalidad. En este mismo ámbito territorial se abrió otro expediente en 2024 con una orden de demolición de dos construcciones, también de madera.
- Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Ibiza
- Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
- Muere un hombre apuñalado en Platja d'en Bossa
- Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
- Reacciones al posible cierre de uno de los chiringuitos más emblemáticos de Ibiza: «Es Puetó tendría que ser declarado Bien de Interés Cultural»
- Cazadas 85 personas tirando la basura fuera de horas o de los contenedores en Ibiza: 40.000 euros en multas en Sant Josep
- El propietario de una vivienda en Ibiza: 'Tengo una licencia turística legal y no puedo alquilar la casa