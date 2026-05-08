Llama la atención: El nuevo asentamiento de chabolas detectado junto al hospital de Ibiza

El nuevo asentamiento de chabolas detectado en un terreno situado entre el complejo sanitario de Can Misses y el segundo cinturón de ronda. Curiosamente, se trata de un solar que el Ayuntamiento de Ibiza ha recalificado para que pueda acoger la construcción de una promoción de 200 viviendas de promoción oficial. Las tiendas de campaña y las infraviviendas de cualquier tipo se multiplican en este espacio tras los desalojos de sa Joveria, hasta hace nada el mayor asentamiento de la isla, y otro solar vecino de Can Misses. Hasta que no se pongan en marcha medidas efectivas a corto plazo, en el municipio de Ibiza y en el conjunto de la isla seguirán proliferando estos campamentos, en su mayor parte de trabajadores.

Llama la atención

La paralización por parte del Consell de Formentera de la construcción de varias casas de madera de reducidas dimensiones en un terreno de la zona de es Cap de Barbaria. Contravienen la ordenación urbanística de la isla y la Administración insular ha iniciado un expediente de restablecimiento de la legalidad. En este mismo ámbito territorial se abrió otro expediente en 2024 con una orden de demolición de dos construcciones, también de madera.