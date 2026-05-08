Música
Michael Bibi pinchará en Lío Ibiza para ayudar a los enfermos de cáncer
El evento solidario, previsto para el 12 de mayo, destinará toda su recaudación a la Asociación Pitiusa de Afectados por el Cáncer de Ibiza y Formentera
Lío Ibiza celebrará el próximo martes 12 de mayo un evento benéfico especial organizado junto al reconocido dj y productor internacional Michael Bibi. La cita se celebrará en formato daytime, una fiesta al atardecer centrada en la música electrónica y con vistas a Dalt Vila y al puerto de Ibiza.
El evento tendrá lugar de 17 a 22 horas, con posibilidad de prolongarse hasta las 22.30, y contará con un aforo aproximado de 990 personas. El principal reclamo de la jornada será la actuación de Michael Bibi, considerado actualmente uno de los nombres más influyentes de la escena house internacional.
Un propósito solidario
Más allá del componente musical, la iniciativa tiene un marcado carácter solidario. Toda la recaudación se destinará a la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados por el Cáncer de Ibiza y Formentera (Apaac), entidad que ofrece apoyo psicológico, acompañamiento social y recursos gratuitos a pacientes oncológicos y a sus familias en las Pitiusas.
La organización ha mostrado su interés en que el medio pueda cubrir el evento sobre el terreno, al considerar que la presencia in situ permitiría realizar una cobertura más completa de la cita, tanto por su atractivo musical como por su finalidad benéfica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
- Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
- Fallece Pascal Bonomo, el decano de las artes marciales y la musculación en Ibiza
- El propietario de una vivienda en Ibiza: 'Tengo una licencia turística legal y no puedo alquilar la casa
- El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida
- Las incógnitas del apuñalamiento en Platja d’en Bossa: continúa la búsqueda de la Guardia Civil en Ibiza
- Eroski inaugura un nuevo supermercado franquiciado en Ibiza
- Escándalo vecinal en Ibiza por una nueva pelea en ses Figueretes