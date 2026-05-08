Michael Bibi pinchará en Lío Ibiza para ayudar a los enfermos de cáncer

Lío Ibiza celebrará el próximo martes 12 de mayo un evento benéfico especial organizado junto al reconocido dj y productor internacional Michael Bibi. La cita se celebrará en formato daytime, una fiesta al atardecer centrada en la música electrónica y con vistas a Dalt Vila y al puerto de Ibiza.

El evento tendrá lugar de 17 a 22 horas, con posibilidad de prolongarse hasta las 22.30, y contará con un aforo aproximado de 990 personas. El principal reclamo de la jornada será la actuación de Michael Bibi, considerado actualmente uno de los nombres más influyentes de la escena house internacional.

Un propósito solidario

Más allá del componente musical, la iniciativa tiene un marcado carácter solidario. Toda la recaudación se destinará a la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados por el Cáncer de Ibiza y Formentera (Apaac), entidad que ofrece apoyo psicológico, acompañamiento social y recursos gratuitos a pacientes oncológicos y a sus familias en las Pitiusas.

La organización ha mostrado su interés en que el medio pueda cubrir el evento sobre el terreno, al considerar que la presencia in situ permitiría realizar una cobertura más completa de la cita, tanto por su atractivo musical como por su finalidad benéfica.