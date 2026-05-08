Inés, vendedora de aromas en la Ibiza Medieval: "Es mi primera vez en la feria, pero hay gente que lleva viniendo muchos años"

La Feria Medieval de Ibiza continúa llenando de ambiente las calles de Dalt Vila con puestos de artesanía, alimentación y productos tradicionales. Entre ellos se encuentra el de Inés, vendedora de aromas, que participa por primera vez en este mercado medieval y que atiende al público vestida de elfa, con sus características orejas puntiagudas, aportando aún más color al ambiente de la feria.

“Vendemos todo tipo de aromas, ya sea para los armarios, para el coche o para el hogar”, explica Inés desde su puesto. La comerciante ofrece diferentes fragancias pensadas para perfumar distintos espacios, además de una variedad de inciensos y recipientes decorativos donde colocarlos.

Inés destaca que su oferta está pensada para todo tipo de gustos. “También tenemos diferentes recipientes donde se puede poner el incienso, y bueno, para gustos, colores”, señala.

Aunque es la primera vez que trabaja en la Ibiza Medieval, la vendedora recuerda que esta feria cuenta con una larga trayectoria y que muchos comerciantes repiten cada año. “Esto lleva muchos años y van viniendo cada año”, comenta.

El mercado medieval sigue reuniendo a vendedores llegados de distintos puntos, que aprovechan estos días para mostrar sus productos al público en uno de los escenarios más emblemáticos de Ibiza.