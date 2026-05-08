Raúl, vendedor de hidromiel en la Ibiza Medieval: "Si no llueve, será un mercado fenomenal”

La Feria Medieval de Ibiza vive hoy su segundo día en Dalt Vila con decenas de puestos de artesanía, alimentación y productos tradicionales repartidos por las calles del recinto histórico. Después de una primera jornada marcada por la lluvia, los comerciantes mantienen buenas expectativas y confían en que el tiempo acompañe durante el resto del mercado.

Entre los vendedores se encuentra Raúl, llegado desde Cuenca, que participa por tercer año consecutivo en la feria con un puesto de hidromiel y cervezas artesanas. “La hidromiel es una bebida dulce y refrescante, fermentada a base de agua, miel y levadura”, explica el comerciante.

Raúl detalla que la levadura se encarga de fermentar la miel, transformando sus azúcares en alcohol. El resultado es una bebida suave, de sabor dulce, que también puede elaborarse con frutas o bayas para aportar distintos matices. Además del sabor original, en su puesto ofrece varias propuestas para quienes buscan probar bebidas diferentes.

Junto a la hidromiel, el vendedor ha traído seis tipos de cerveza artesana, desde las más clásicas, como la rubia y la tostada, hasta variedades más singulares como la roja o la IPA. “Es el tercer año que venimos y cada año nos toca estar pendientes de la lluvia”, señala Raúl, que aun así se muestra optimista: “Si no llueve, será un mercado fenomenal”.

La feria, que transforma durante estos días Dalt Vila en un gran mercado medieval, reúne a comerciantes llegados de distintos puntos de España. Muchos de ellos destacan el ambiente, la afluencia de público y las buenas previsiones de ventas, siempre pendientes de que el clima permita disfrutar plenamente de una de las citas más esperadas de la primavera en Eivissa.