Ibiza Medieval
Esteban, vendedor de quesos en la Ibiza Medieval: “El ambiente aquí siempre es muy bueno”,
Vestido con traje medieval y peinado de inspiración vikinga, Esteban ofrece quesos de vaca, cabra, oveja y especialidades internacionales
La Feria Medieval de Ibiza también se saborea en Dalt Vila. Entre aromas, colores y música, los puestos de alimentación ocupan un lugar destacado en el recorrido, con propuestas que van desde productos tradicionales hasta especialidades llegadas de distintos puntos de Europa. En uno de estos puestos se encuentra Esteban, vendedor de quesos, que participa por tercer año consecutivo en la cita.
Vestido con un traje medieval y con un peinado que recuerda al estilo vikingo, Esteban atiende al público en un puesto en el que ofrece una amplia variedad de productos. “Traemos nuestros quesos de vaca, de La Garrotxa, Gerona, un poco más de cabra y también de oveja, para tener variedad”, explica el comerciante.
Además de los quesos nacionales, en su puesto también se pueden encontrar especialidades extranjeras, como quesos holandeses y suizos. Entre ellos destacan variedades como el gruyère y el gouda, este último uno de los productos más demandados. “El gouda cremoso de siempre es nuestra especialidad”, señala Esteban.
El vendedor asegura que están muy satisfechos con su participación en la feria, una cita a la que ya han acudido en varias ocasiones. “Es el tercer año que venimos y, con el puesto, la verdad es que estamos muy contentos siempre”, comenta.
Esteban también destaca el ambiente que se vive estos días en Dalt Vila, así como la organización del mercado. “El ambiente aquí siempre es muy bueno”, afirma el comerciante, que espera que el clima acompañe durante las jornadas restantes de la Ibiza Medieval.
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