Vigilar a los menores y llamar al 112 ante cualquier emergencia: los consejos de la Policía Local para la Feria Medieval

La Policía Local de Ibiza ha difundido una serie de recomendaciones para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la Feria Medieval con tranquilidad y seguridad. A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, @policiaeivissa, el cuerpo recuerda que estos días se espera una gran afluencia de personas, calles llenas y numerosas actividades, por lo que pide actuar con precaución y sentido común.

En el vídeo, un agente de la Policía Local señala: "Desde la Policía Local de Ibiza queremos daros algunos consejos para disfrutar de la Feria Medieval". Uno de los principales mensajes está dirigido a las familias con menores. El agente recomienda mantener siempre vigilados a los niños y facilitar que puedan pedir ayuda si se pierden: "Mantén vigilados a los niños, enséñales tu nombre completo y algún número de contacto al que puedan llamar. Si se pierden, es importante que contacten con un policía o con personal de seguridad".

La Policía Local también se dirige a quienes acudan con personas con movilidad reducida. En este caso, el consejo es claro: "Si vienes con alguien con movilidad reducida, utiliza siempre los carriles más amplios". Para quienes visiten la feria en grupo, el cuerpo recomienda organizarse previamente para evitar problemas en caso de separación. "Si venís en grupo, quedad en un punto de encuentro donde podáis reencontraros en caso de pérdida", indica el agente en el vídeo.

Además, la Policía Local insiste en la importancia de controlar las pertenencias personales, vigilar especialmente a los más pequeños y seguir en todo momento las indicaciones de seguridad y movilidad. Ante cualquier emergencia, el cuerpo recuerda que se debe llamar al 112. El vídeo concluye con un mensaje dirigido a todos los asistentes: "Disfruta del Medieval y recuerda que, ante cualquier cosa, estamos aquí".