Educación busca directores y asesores para reforzar los centros de profesorado en Ibiza y Formentera

La conselleria de Educación y Universidades ha convocado nuevas plazas de directores y asesores de los centros de profesorado de Baleares, que por primera vez se cubrirán íntegramente mediante concurso público de méritos. La medida afecta especialmente a las Pitiusas, ya que incluye la plaza de dirección del Centro de Profesorado de Formentera y varias plazas de asesoría en los centros de Ibiza y Formentera.

El plazo para presentar solicitudes finaliza el próximo martes, 12 de mayo. Las plazas se cubrirán en régimen de comisión de servicios y forman parte de la reorganización de la red de centros de profesorado del archipiélago, con el objetivo de reforzar la formación permanente de los docentes.

En el caso de las direcciones, Educación ha convocado las plazas del Centro de Profesorado de Formentera y del recientemente creado Centro de Profesorado de Mallorca. El proceso selectivo tendrá en cuenta el currículum profesional de los aspirantes, la presentación de un proyecto y una entrevista personal.

Los nombramientos tendrán una duración inicial de dos años, aunque podrán renovarse si la evaluación del desempeño es positiva. Posteriormente, también podrán prorrogarse hasta cuatro años más tras una nueva valoración favorable.

Una selección con 22 plazas y formación permanente

Además, la conselleria ha convocado 22 plazas de asesores de formación permanente en Baleares. De ellas, 16 corresponden al Centro de Profesorado de Mallorca, distribuidas entre Palma, Inca, Manacor y Calvià, mientras que las seis restantes se reparten entre los centros de Ibiza, Formentera y Menorca.

La selección de estos asesores también se realizará mediante concurso de méritos. En una segunda fase, los candidatos deberán presentar un proyecto y superar una entrevista, con el fin de elegir perfiles con experiencia docente y capacidad para responder a las necesidades formativas de los centros educativos.

Con estas convocatorias, Educación culmina el proceso iniciado en los últimos años para que todas las plazas de los centros de profesorado se asignen mediante procedimientos objetivos basados en el mérito y la capacidad. Según la conselleria, el objetivo es garantizar una formación permanente de calidad, próxima a los centros educativos y adaptada a los retos actuales del sistema educativo balear.