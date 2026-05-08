Ibiza busca en Brasil sus nuevos viajeros de lujo

Ibiza Luxury Destination ha participado esta semana en ILTM Latin America 2026, celebrada en Brasil, una de las ferias internacionales más relevantes del sector del turismo de lujo. El encuentro reúne a agencias especializadas, compradores internacionales y profesionales de la industria premium de América Latina, un mercado estratégico para la promoción de destinos exclusivos.

El club estuvo presente dentro del estand de Turespaña, donde contó con una mesa de trabajo propia desde la que promocionar la isla como destino premium. La acción "permitió dar visibilidad a la excelencia y diversidad de la oferta turística ibicenca, más allá de su imagen internacional vinculada al ocio y al lifestyle".

Durante las jornadas profesionales, Ibiza Luxury Destination mantuvo numerosos encuentros con agencias de viajes, diseñadores de experiencias y operadores especializados en el segmento del lujo. Según la entidad, los profesionales "mostraron un creciente interés por descubrir una Ibiza más auténtica y diversa, con propuestas vinculadas a la gastronomía, el bienestar, la naturaleza, la náutica y las experiencias personalizadas".

Ibiza responde a las demandas de lujo

La participación en esta feria internacional permitió presentar la isla como un destino "capaz de responder a las nuevas demandas del viajero premium internacional, que busca propuestas diferenciadas, atención personalizada y una conexión real con el territorio". Entre las experiencias que despertaron mayor interés destacaron las relacionadas con el bienestar, las estancias familiares, los espacios para celebraciones memorables y la posibilidad de combinar Ibiza con escapadas a Formentera.

Desde Ibiza Luxury Destination señalan que muchos de los profesionales asistentes reconocieron que, aunque Ibiza es un destino ampliamente conocido y apreciado en el mercado latinoamericano, todavía existe margen para profundizar en el conocimiento de la isla y de la diversidad de propuestas que ofrece.

Con este tipo de acciones internacionales, Ibiza Luxury Destination pretende atraer a un viajero que valore el destino, contribuya a su sostenibilidad y genere un impacto positivo en la economía local y en la desestacionalización turística, indica la entidad, que insiste en que seguirá trabajando activamente para atraer un turismo responsable durante todo el año, alineado con las nuevas demandas del viajero premium internacional.