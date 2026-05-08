Turismo en Ibiza: Sant Antoni lleva a Bilbao sus atardeceres, gastronomía y cultura

El Ayuntamiento de Sant Antoni participa del 8 al 10 de mayo en la feria turística Expovacaciones, uno de los principales encuentros del sector en el norte de España, donde promociona su oferta turística bajo la campaña ‘Sant Antoni, un lugar para celebrar’.

El municipio cuenta con un espacio propio dentro del stand de Ibiza, coordinado por el departamento de Promoción Turística del Consell de Ibiza. A través de la concejalía de Turismo, Sant Antoni busca reforzar su posicionamiento en el mercado nacional y mostrar la diversidad de propuestas que ofrece durante todo el año.

Naturaleza, patrimonio y gastronomía local

Durante la feria, el Ayuntamiento da a conocer los principales atractivos del municipio, entre ellos sus espacios naturales, la riqueza patrimonial y cultural, la gastronomía local, las actividades deportivas y las experiencias dirigidas a distintos perfiles de visitantes.

Imagenes de las workshops en la feria 'Expovacaciones Bilbao 2026" / Ayuntamiento de Sant Antony de Portmany

El concejal de Turismo, Miguel Tur, ha asistido a Expovacaciones y ha destacado la importancia de “seguir impulsando la promoción del municipio en el mercado nacional, especialmente en zonas del norte de España, aprovechando la conectividad aérea existente entre diferentes ciudades de la Península y la isla”.

“El objetivo es continuar atrayendo a un visitante interesado en disfrutar de la oferta cultural, gastronómica, deportiva y natural de Sant Antoni y consolidar el municipio como un destino ideal para cualquier época del año”, ha señalado Tur.

El edil también ha valorado positivamente la presencia del municipio en la feria, al considerar que “Bilbao se ha consolidado como una cita estratégica dentro de nuestro calendario promocional, ya que nos permite acercar la oferta de Sant Antoni a un público que cada año muestra un mayor interés por nuestro municipio”.

Imagen aérea de la feria 'Expovacaciones Bilbao 2026'. / Ayuntamiento de Sant Antony de Portmany

La feria reúne a más de 200 expositores nacionales e internacionales y se consolida como un importante escaparate turístico para el público general y los profesionales del sector.

Workshops profesionales

Además de su presencia en la feria, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha participado esta semana en los workshops profesionales celebrados en Bilbao y A Coruña, organizados a través de Ibiza Travel. Estas jornadas reúnen a agencias de viaje, empresas e instituciones turísticas con el objetivo de dar a conocer las novedades de la isla y fomentar el contacto directo entre profesionales.

En estos encuentros, Sant Antoni ha continuado promocionando la campaña ‘Un lugar para celebrar’, impulsada por el municipio con el proyecto del artista Okuda San Miguel.

La agenda promocional del Ayuntamiento comenzó en marzo y abril con la participación en otros workshops celebrados en Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante y Murcia. Estas acciones, organizadas por el departamento de Promoción Turística del Consell de Ibiza, han permitido reforzar la presencia de Sant Antoni en el mercado nacional y estrechar la colaboración con agentes y empresas del sector turístico.