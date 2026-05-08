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Hyde Ibiza Fest | Cala Llonga

Hyde Ibiza Fest: el mejor plan para disfrutar de Ibiza en familia este fin de semana

Hyde Ibiza Fest presenta talleres, bienestar y cultura local del 7 al 11 de mayo

Hyde Ibiza acoge la exposición ‘50 Years, 50 Memories’ con motivo d el 50 aniversario de Amnesia Ibiza.

Hyde Ibiza acoge la exposición ‘50 Years, 50 Memories’ con motivo d el 50 aniversario de Amnesia Ibiza. / HYDE IBIZA

Redacción Ibiza

Ibiza

Cala Llonga ofrece este fin de semana un motivo para acercarse al mar y disfrutar Ibiza con un ritmo distinto. La primera edición de Hyde Ibiza Fest convierte Hyde Ibiza en un punto de encuentro cultural, familiar y musical, con actividades entre la playa, la piscina, los espacios gastronómicos y la azotea Sun & Moon.

Actividades y eventos para todas las edades

La propuesta está pensada para todas las edades y combina planes tranquilos con experiencias participativas. La jornada puede empezar con yoga, Tai Chi, breathwork o una caminata guiada por los senderos de Cala Llonga. También habrá talleres de medicina tradicional china y actividades gastronómicas como clases de paella, sushi o coctelería, ideales para quienes buscan un plan diferente sin alejarse de la bahía.

Hyde Ibiza Fest ofrece planes para toda la familia.

Hyde Ibiza Fest ofrece planes para toda la familia. / Hyde Ibiza

El festival mira especialmente al público local, con propuestas accesibles y una programación que invita a compartir tiempo en familia. Los más pequeños, y también los adultos, podrán descubrir Bellwether AR, una experiencia de realidad aumentada en la que los dibujos cobran vida. A ello se suman las sesiones Paint & Sip de Sarah Main y encuentros con artistas locales.

Pure Ibiza Radio e Ibiza Global Radio ponen música a la experiencia

La música será uno de los hilos conductores del fin de semana. Pure Ibiza Radio emitirá en directo desde el resort, Ibiza Global Radio pondrá sonido al atardecer y la azotea Sun & Moon se convertirá en un mirador para escuchar la isla con el Mediterráneo de fondo.

El componente cultural se refuerza con el pop-up de Las Dalias y con la exposición inmersiva ‘50 Years, 50 Memories’, dedicada al 50 aniversario de Amnesia, con entrada libre hasta el 22 de mayo. Además, el ferry frente a la playa conecta Cala Llonga con el centro histórico, una excusa perfecta para completar el plan con Ibiza Medieval.

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Hyde Ibiza Fest propone un fin de semana para vivir Cala Llonga sin prisas, con música, arte, naturaleza y familia junto al mar.

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