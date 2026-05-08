Hï Ibiza, Ushuaïa y [UNVRS] se transforman en un museo inmersivo

Los días 8 y 9 de mayo, Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza y [UNVRS] acogen Culture Collective – Ibiza Art Weekend, un festival cultural de dos días impulsado por The Night League y W1 Curates que transformará estos tres espacios en galerías de arte contemporáneo.

La propuesta busca redefinir la manera en la que el público vive y experimenta el arte, alejándose del formato tradicional de galería para llevar las obras al corazón de la cultura contemporánea y la música electrónica.

La exposición se reveló por primera vez el pasado fin de semana durante las opening parties de los clubes, donde miles de asistentes pudieron descubrir instalaciones integradas en los espacios de Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza y [UNVRS], recientemente coronado como el Club Número 1 del Mundo.

Mural en el exterior de Hï Ibiza. / TNL

Más de 70 artistas internacionales

Culture Collective reunirá a más de 70 artistas internacionales procedentes de disciplinas como las bellas artes, el arte digital, el arte urbano, la moda y la música electrónica. Entre los participantes figuran Sir Michael Craig-Martin, David Bailey, Nazareno Biondo, Hajime Sorayama, Pascal Sender, PichiAvo y Vhils.

El programa también contará con figuras vinculadas a la música y la creatividad contemporánea, como Seth Troxler, David LaChapelle y Gorillaz, además de creadores emergentes y consolidados de la escena internacional.

Culture Collective incluye mesas redondas con artistas y profesionales del sector, exposiciones inmersivas, sesiones de dj y experiencias exclusivas distribuidas entre los tres venues, con el apoyo de Otherside.

Además, la entrada incluirá acceso a Summer of Love de CamelPhat en Hï Ibiza el viernes 8 de mayo y a ANTS Day & Night entre Ushuaïa Ibiza y [UNVRS] el sábado 9 de mayo dentro de una programación única.