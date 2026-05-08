La fiesta familiar para empezar el verano en Ibiza

Bam-Bu-Ku Ibiza ya tiene fecha para dar la bienvenida a la temporada con una doble cita. Este viernes 8 de mayo, desde las 11 horas, el conocido espacio de Sant Antoni celebra su soft opening con una jornada relajada, abierta a familias, grupos de amigos, residentes y visitantes que quieran descubrir el ambiente de su laguna tropical antes del arranque oficial.

La propuesta reúne todos los ingredientes de un plan redondo en Ibiza: piscina, cócteles frescos, música y una nueva carta para probar lo que traerá la temporada 2026. Además, el evento contará con una barbacoa americana.

El soft opening es la oportunidad ideal para conocer las novedades del espacio, relajarse junto a la piscina y dejarse llevar por una atmósfera pensada para todos los públicos.

La celebración continúa el sábado 9 de mayo, también de 11 a 19 horas, con el Grand Opening. Ese día, Bam-Bu-Ku subirá el ritmo con dj, actuaciones en directo, personajes infantiles y una programación pensada para convertir la jornada en una auténtica fiesta junto a la piscina. Con nuevos detalles en su icónica laguna tropical y el espíritu festivo de siempre, el espacio abrirá oficialmente la temporada invitando a todos a brindar por el comienzo del verano en Ibiza.