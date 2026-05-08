Bam-Bu-Ku
La fiesta familiar para empezar el verano en Ibiza
Bam-Bu-Ku celebra su soft opening el viernes 8 de mayo desde las 11 horas
Bam-Bu-Ku Ibiza ya tiene fecha para dar la bienvenida a la temporada con una doble cita. Este viernes 8 de mayo, desde las 11 horas, el conocido espacio de Sant Antoni celebra su soft opening con una jornada relajada, abierta a familias, grupos de amigos, residentes y visitantes que quieran descubrir el ambiente de su laguna tropical antes del arranque oficial.
La propuesta reúne todos los ingredientes de un plan redondo en Ibiza: piscina, cócteles frescos, música y una nueva carta para probar lo que traerá la temporada 2026. Además, el evento contará con una barbacoa americana.
El soft opening es la oportunidad ideal para conocer las novedades del espacio, relajarse junto a la piscina y dejarse llevar por una atmósfera pensada para todos los públicos.
La celebración continúa el sábado 9 de mayo, también de 11 a 19 horas, con el Grand Opening. Ese día, Bam-Bu-Ku subirá el ritmo con dj, actuaciones en directo, personajes infantiles y una programación pensada para convertir la jornada en una auténtica fiesta junto a la piscina. Con nuevos detalles en su icónica laguna tropical y el espíritu festivo de siempre, el espacio abrirá oficialmente la temporada invitando a todos a brindar por el comienzo del verano en Ibiza.
- Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Ibiza
- Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
- Muere un hombre apuñalado en Platja d'en Bossa
- Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
- Reacciones al posible cierre de uno de los chiringuitos más emblemáticos de Ibiza: «Es Puetó tendría que ser declarado Bien de Interés Cultural»
- Cazadas 85 personas tirando la basura fuera de horas o de los contenedores en Ibiza: 40.000 euros en multas en Sant Josep
- El propietario de una vivienda en Ibiza: 'Tengo una licencia turística legal y no puedo alquilar la casa