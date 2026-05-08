La fiesta ANTS lleva su colonia de Ushuaïa Ibiza a [UNVRS]

ANTS Day & Night continúa este sábado 9 de mayo con una propuesta que cruza Ibiza de punta a punta: primero bajo el sol de Ushuaïa Ibiza y, cuando cae la noche, en [UNVRS].

ANTS. / TNL

Un line-up con grandes nombres de la escena undeground

La jornada apuesta por el pulso underground que define a la marca, con una programación que reúne a artistas como Andrea Oliva, Hot Since 82, Hugo Martinez, Maceo Plex, Nic Fanciulli, Pascal Moscheni, Prunk, Raul Rodriguez, Riordan, Sosa y Viot, además de Clüb de Combat y Discip.

Sin artificios innecesarios, el concepto vuelve a poner el foco en la música, la comunidad y la energía que se crea en la pista. Una sesión pensada para quienes quieren seguir el ritmo de ANTS sin interrupciones, del día a la noche.