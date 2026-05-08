La esperada inauguración de Ibiza Medieval: Brujas y dragones cruzan el umbral del tiempo en ses Taules

El corazón se siente en un puño. Falta la respiración. La expectación es tal que parece oírse el silencio en medio de tanta gente. Hay al menos dos centenares de personas acumuladas frente a las vallas colocadas en el Portal de ses Taules. ¿De verdad va a ocurrir? ¿Se cumple el pronóstico meteorológico en la isla? Hace unas horas parecía prácticamente imposible, y por la tarde sobran los paraguas y faltan gafas de sol. Pero no se confundan, la emoción no viene del tiempo. Mientras los mayores se cubren del sol con la mano, una treintena de pequeños contempla un gran arlequín de colores que, algo antes de las 19 horas, aguarda a las puertas de Dalt Vila.

Todos ellos cuentan con un lugar privilegiado para presenciar la inauguración de Ibiza Medieval. Se espera que Pablo Méndez Performance una historia, fantasía y emoción en un viaje entre épocas con la actuación ‘Ses Taules. El umbral del tiempo’.

Ilusión y seguridad infantil

Antes de que comience, los niños —algunos han llegado a ponerse gorra— comentan que no les ha «dado tiempo de hacer los deberes». Esta edición están muy vigilados. Son una prioridad. Se ha puesto atención en su ilusión y también en su seguridad. «Enséñame la mano. ¿Dónde llevas el número de teléfono?», pregunta una mujer al hijo de una amiga que se ha encontrado. Ambas se cuentan que no subirán hoy hasta la catedral: «Hay demasiada gente». Pero tienen presente que allí está colocado uno de los puestos informativos en los que se reparten pulseras identificativas.

Por fin arranca la Ibiza Medieval / Toni Escobar

Por el momento no les hacen falta. Están rodeados. Si no es suficiente con el personal de Protección Civil, la Policía Local o los periodistas que comparten espacio tras ellos, también hay un grupo de cargos públicos que aguarda de pie a su derecha. En un vistazo rápido, la mayoría son del mismo color político y, junto al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y al alcalde de Vila, Rafael Triguero, se encuentra también la presidenta del Govern, Marga Prohens, que sí cuenta con gafas de sol.

La curiosidad y el silencio despiertan cuando sube el volumen de la música. Un narrador revive tiempos pasados entre las murallas centenarias. «Fue Madina Yabisa, ciudad de mercados, murallas y vida. Fenicios, romanos, Al-Andalus... Culturas que no desaparecieron», relata al tiempo que una bailarina se eleva sobre una grúa que la hace volar por encima de los presentes.

La sorpresa es tal que solo seis móviles graban el momento mientras la observan, algo raro en estos tiempos. Hay instantes en los que parece que la punta de sus dedos toca la ciudad amurallada, y no deja de sorprender que el cielo sea azul.

Preocupación por la previsión de lluvia

Un día antes parecía imposible que este momento ocurriera. Las nubes recordaban que hace diez años la meteorología también condicionó este esperado acontecimiento, que celebra el nombramiento de Ibiza como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco hace ya 27 años. Anteayer hubo quienes temían una cancelación y quienes se preocupaban por las consecuencias de una feria bañada por agua para los feriantes que llegan a Dalt Vila desde toda España. ¿Se mantendrá así mañana? La Agencia Estatal de Meteorología dice que no, mientras el narrador devuelve al público al presente: «Cuando cae la noche en Ibiza, la historia regresa».

Dos bailarinas la representan frente a unas cazuelas que desprenden humo. Los niños se emocionan cuando el arlequín empieza a mover sus brazos y piernas sin desplazarse del lugar. Es obra de un equipo humano que sujeta las varillas que van de un lado a otro y hace aparecer dos dragones hinchables blancos. Una pequeña se pone de pie por pura ilusión, esa que algunos adultos han olvidado sentir.

Tras los dragones aparecen dos malabaristas de fuego, que culminan el espectáculo de vaivenes con su movilidad y sus fibrosos cuerpos. «¡Qué chulo! Se le habrán quemado las manos», alucina uno de los pequeños.

«Ibiza no es solo un lugar. Es legado. Cada paso guarda una historia y vosotros ya formáis parte de ella», concluye el narrador tras 20 minutos de actuación bien aplaudidos. Pero este no es el final, y hay quienes se alegran porque esperan más. La celebración y el confeti de hace dos años alzaron todas las expectativas y este año no eran menores en una actuación que, en su presentación, describía cruces de caminos y equilibrios entre fuerzas. Los niños quieren más y festejan que haya artistas que desciendan por el portal de la antigua ciudad. De manera oficial, la inauguración es el pistoletazo que da salida a los grupos itinerantes y muchos de ellos se presentan esta tarde ante el público, aunque algunos recorren Dalt Vila desde por la mañana.

Trompetistas, brujas y orcos

En total, esta edición cuenta con más de 150 pases, según anunció el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ibiza, Fran Torres, en la presentación de Ibiza Medieval de este año. A ello se suman 70 espectáculos fijos que llenarán escenarios con teatro, canto o música en vivo hasta el domingo. El primer instante de esta fiesta arranca justo después de la inauguración, cuando aparecen ante el público una decena de trompetistas y banderistas, brujas, orcos, gaitistas, bailarinas de danza del vientre, equilibristas sobre bolas, burbujas de jabón y mucha emoción. «Tienen mucho talento», opina el niño más hablador, que se emociona cuando desciende la banda de tamboristas vestidos de pieles que hacen aullar a los presentes, o cuando aparece un pequeño dragón de aspecto realista que todos quieren tocar.

«Esto comienza», da la bienvenida un hombre acompañado por un cetrero que aguanta en su brazo «a un búho de verdaaaaad», se sorprende el muchacho cuando el desfile ha cumplido otros 20 minutos antes de concluir. Su entusiasmo no tiene precio.

Tampoco la de la bebé de Valentina Sánchez y Carlos Manzano, que han podido presenciar todo el acto en primera fila: «Protección Civil nos invitó a ponernos aquí por ir con la pequeña», cuentan agradecidos tras un espectáculo que les ha «encantado». Explican que visitan la feria siempre que pueden y ahora, tras la inauguración, se preparan para seguir el gentío que no ha tardado un segundo en dirigirse hacia el Patio de Armas de Dalt Vila.

También van hacia allí Andrés, Katerine, Juan Pablo y Jefferson, que se terminan una cerveza tras la actuación, que también les ha «gustado mucho». En su caso, llevan entre dos y cuatro años residiendo en la isla y aseguran que esta es una cita a la que no faltan.

En paralelo a quienes disfrutan este acontecimiento, están los turistas que contemplan el casco histórico por primera vez. «Madre mía, qué muralla», dice con aprecio un hombre. Sus ojos se quedan un momento sobre la piedra mientras otros siguen a los dragones, a los músicos o al gentío que ya sube hacia Dalt Vila. No es difícil entenderlo. En estas puertas, que hoy atraviesan familias con niños, móviles en alto y pulseras identificativas, también pasaron otras lenguas, culturas y formas de vivir. Quizá por eso se espera tanto Ibiza Medieval: porque, durante unos días, todas parecen convivir en el mismo lugar.