Ibiza y Formentera inician las oposiciones docentes con 283 aspirantes para 202 plazas

La Conselleria de Educación y Universidades inicia este sábado las pruebas del proceso selectivo de oposiciones docentes en Baleares, una convocatoria que en Ibiza y Formentera reúne a 283 aspirantes admitidos para optar a 202 plazas en el sistema educativo público.

En el caso de Ibiza, se han admitido 271 aspirantes para 184 plazas, mientras que en Formentera concurren 12 candidatos para 18 plazas. La convocatoria se desarrollará durante el fin de semana en diferentes sedes habilitadas por la administración educativa.

Tres sedes en las Pitiusas

Para garantizar el desarrollo del proceso, Educación ha constituido 23 tribunales en Ibiza y Formentera. De ellos, 22 estarán en Ibiza y uno en Formentera. Las pruebas en Ibiza se celebrarán en el IES Quartó del Rei y en el IES sa Serra. En Formentera, los exámenes tendrán lugar en el CEIP Sant Ferran de ses Roques.

El proceso forma parte de la convocatoria autonómica de oposiciones docentes, que en el conjunto de Baleares cuenta con 1.335 aspirantes admitidos para 630 plazas. En las Pitiusas, el objetivo es reforzar las plantillas de los centros públicos en un contexto marcado por la necesidad de estabilización y renovación del profesorado.