Detenido un instalador de gas no habilitado por la explosión en un edificio de Ibiza que dejó cuatro heridos críticos

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza al presunto causante de la explosión de gas en un edificio de Ibiza que dejó a cuatro personas heridas críticas. Los agentes lo arrestaron como presunto autor de un delito de lesiones y daños por imprudencia grave tras el suceso ocurrido el pasado 21 de abril en un edificio de la zona de es Putxet en el que se vieron afectadas varias viviendas y resultaron heridas graves cuatro personas.

Según ha informado la Policía Nacional, la explosión fue provocada por la acumulación de gas en la cocina de una de las viviendas del edificio. La intervención se realizó de forma coordinada entre los servicios de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y Policía Judicial de la Policía Nacional, junto con la Policía Local, Bomberos y los servicios sanitarios.

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Tras las investigaciones y el análisis de informes técnicos y documentación de obra, los agentes determinaron que la explosión se produjo por la presencia de gas acumulado en la zona inferior de la cocina. Esta acumulación se debió, según la Policía Nacional, a una deficiente manipulación de la instalación de gas existente en el edificio, llevada a cabo por un instalador no habilitado. La instalación debía haber quedado sellada una vez que se procedió a la instalación de sistemas eléctricos con resistencias.

Como consecuencia del incidente, tres personas resultaron heridas con pronóstico reservado, dos de las cuales permanecen ingresadas en la Unidad de Quemados del hospital La Fe de Valencia. Una cuarta persona, con lesiones menos graves, se encuentra bajo cuidados médicos en Ibiza.

El detenido quedó en libertad con cargos tras declarar, a la espera de lo que disponga la autoridad judicial.