Deleito desembarca en Amnesia Ibiza con una receta que no se podrá probar en ningún otro lugar

Ibiza suma este verano una nueva parada gastronómica para quienes buscan algo más que música, fiesta y noches memorables. Deleito, la marca de burgers impulsada por Alberto Gras, Rai Recoder y Gerard Moreno, llega por primera vez a la isla con un pop-up en Amnesia Ibiza, uno de los clubes más emblemáticos del ocio nocturno nacional e internacional. La apertura está prevista para el 9 de mayo, coincidiendo con el Opening de Amnesia, y supone el noveno establecimiento de la firma.

La propuesta se instala en la zona al aire libre del club con una idea clara: llevar las hamburguesas más icónicas de Deleito a un entorno donde la experiencia no termina en la pista. En una temporada marcada por la búsqueda de planes completos, el desembarco de la marca en Amnesia Ibiza conecta restauración, música y lifestyle en un mismo espacio. Una fórmula directa para un público que quiere disfrutar de la noche ibicenca desde el primer momento y con una oferta gastronómica reconocible, sabrosa y fácil de compartir.

Una colaboración con sabor propio

El gran reclamo de esta unión será la burger Amnesia, una creación exclusiva que solo podrá degustarse en este pop-up. La receta reinterpreta uno de los best-sellers de Deleito y lo adapta al espíritu cosmopolita de Ibiza. Elaborada con mac & cheese, bacon, pepinillos y una salsa cheddar especial, esta hamburguesa nace para atraer tanto al público local como a los visitantes internacionales que cada verano convierten la isla en un punto de encuentro global.

La burger Amnesia llega, además, con un packaging diseñado especialmente para la ocasión, reforzando el carácter único de la colaboración. No se trata solo de incorporar una nueva opción a la carta, sino de crear un producto ligado al universo visual y experiencial de Amnesia. Una edición especial que encaja con el ritmo del club y con el estilo informal, urbano y reconocible de Deleito.

La presencia de la marca en Ibiza responde también a una estrategia de crecimiento vinculada a espacios de ocio de primer nivel. Tras su paso por Formigal durante el invierno, Deleito da ahora el salto a uno de los destinos más potentes del verano. Rai Recoder, cofundador y director general de la firma, lo resume como una apuesta por estar presentes en algunos de los lugares de ocio más importantes del país, con Amnesia como referencia indiscutible en la isla.

Burgers para ampliar la experiencia Amnesia

La carta del pop-up no se limitará a esta receta exclusiva. Deleito también llevará a Amnesia Ibiza algunas de sus burgers más conocidas, entre ellas propuestas más clásicas como la burger de Wagyu. Con ello, la marca busca ofrecer una selección capaz de funcionar antes, durante o después de la fiesta, adaptándose a los tiempos de una noche en el club.

Deleito llega a Amnesia Ibiza. / Amnesia Ibiza

Para Alberto Gras, cofundador y chef de Deleito, la burger Amnesia representa una innovación pensada también para acercarse al público extranjero. La combinación de ingredientes reconocibles, textura cremosa, punto crujiente y salsa cheddar especial convierte esta receta en una opción directa, contundente y con vocación de convertirse en una de las sorpresas gastronómicas del Opening.

Con este pop-up, Amnesia Ibiza amplía su experiencia más allá de la música y la pista de baile. El club incorpora una propuesta de restauración que suma valor a la noche y responde a una tendencia cada vez más clara: el ocio se vive de forma completa, con propuestas gastronómicas que forman parte del recuerdo tanto como el cartel, el ambiente o la propia energía del lugar.

La llegada de Deleito a Amnesia marca así un nuevo cruce entre hamburguesas premium, ocio nocturno e identidad ibicenca. Una invitación a empezar la temporada con una burger exclusiva en la mano y el pulso de Ibiza sonando alrededor.