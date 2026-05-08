El CNI plantea ampliar la escuela de vela y la sede social si recupera su sede: "Queremos una Ibiza con un Club Náutico, que son las puertas del pueblo al mar"

El Club Náutico de Ibiza (CNI) quiere volver a gestionar las que fueron sus instalaciones durante 99 años con un proyecto que permitiría ampliar el espacio de la escuela de vela y la sede social. «Somos una directiva que está preparada, que tenemos ganas y un proyecto nuevo para presentarnos a la nueva licitación», afirmó Damià Verdera, presidente de la junta directiva del CNI, unos minutos antes del inicio de una asamblea extraordinaria con los socios del club. Esta se convocó este jueves por la tarde en Can Ventosa para informar sobre el próximo concurso público que decidirá quién gestiona las instalaciones que actualmente operan bajo el nombre de Port Nàutic Ibiza, en el puerto de Vila.

Las bases definitivas todavía no se han publicado, pero la Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha dado una idea de por dónde irán los tiros. «Serán unas bases en las que la figura del Club Náutico pueda competir y queremos pedir a la masa social que nos dé permiso para presentar un proyecto potente y, en definitiva, volver a las instalaciones que hemos ocupado durante muchos años», indicó Verdera.

Hoy en día estas instalaciones las gestiona la empresa Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS) mediante una autorización temporal de tres años. Según anunció el presidente de la APB, Javier Sanz, hace tres semanas, se espera que a finales de este 2026 esté adjudicada la concesión definitiva para los próximos 25 años, aunque entraría en vigor a partir de mayo de 2027.

La APB también ha dado a entender que la licitación de la que está pendiente el CNI será similar a la del puerto de Maó (Menorca), que estaba en fase de recepción de ofertas a mediados de abril. Verdera indicó que se conoce que en Menorca solo se ha presentado el «marítimo» de Maó: «Entendemos que operadores de puerto que tienen el ánimo lícito de lucro ven prácticamente imposible presentarse al concurso que se ha preparado y la APB nos ha dado a entender que estas bases vienen hacia Ibiza y para nosotros es un balón de oxígeno», recordó.

Una de las opciones que contempla el CNI estaría vinculada a la segunda fase de inversión prevista por la APB. Según explicó Vicent Canals, gerente del club, el futuro adjudicatario tendría que afrontar una primera inversión de 15 millones de euros durante los dos primeros años, centrada en la reordenación del espacio de agua y otras actuaciones iniciales, y otra de cinco millones a partir del quinto, condicionada a la aprobación del Plan Especial del Puerto de Ibiza.

Esta segunda fase permitiría desarrollar una de las enmiendas presentadas por el CNI que, en principio, se aceptaron, y consisten en doblar los metros cuadrados construidos: «Se podría construir un edificio donde está la escuela de vela e incluso incrementar el espacio de la sede social. Es una gran noticia que se haga escalonado porque nos daría un poco de oxígeno para poder afrontar esta inversión», añadió el gerente.

Un centro de tecnificación de deportes náuticos

En esta misma línea se enmarca el peso que las bases darían a la parte social y deportiva. Verdera indicó que esto implicaría «un incremento sustancial» del gasto a llevar a cabo en el departamento deportivo: «Ya no nos vamos a una escuela de vela, sino a un centro de tecnificación de deportes náuticos».

«Se piden 550.000 euros mínimos de inversión en deporte y nosotros estábamos prácticamente en esa línea», añadió Canals. El gerente del CNI lo confirmó al avanzar a Diario de Ibiza que, en una auditoría reciente, el club ha acreditado un gasto de cerca de 1.200.000 euros en los últimos tres años en la rama deportiva, social y cultural. «El espíritu y las bases del Club Náutico Ibiza son precisamente fomentar los valores del mar y acercar el mar a todo el mundo, como hemos hecho con programas como ‘Jóvens per la mar’, ‘Un mar de posibilidades’ y la propia escuela de vela. Es el espíritu de un Club Náutico y es lo que somos y hacemos», reiteró Verdera.

Preguntados por los supuestos incumplimientos del programa deportivo, formativo y social por parte de PyLS, ambos apuntaron que prefieren no debatir sobre ello. Tampoco mirar atrás: «Tenemos que mirar al futuro. Queremos una Ibiza con un Club Náutico, que son las puertas del pueblo al mar», concluyó Verdera.