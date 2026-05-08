Christian Roig, sobre el problema de la vivienda en Ibiza: "Va a aumentar el chabolismo, prometer lo contrario es engañar a la gente"

La pregunta planteada por Diario de Ibiza en Facebook —"¿Crees que será posible acabar con los trabajadores viviendo en chabolas y caravanas en Ibiza?"— abrió un debate entre los lectores sobre la crisis habitacional en la isla, la falta de vivienda asequible y las condiciones en las que viven muchos trabajadores durante la temporada.

Entre los comentarios, varios usuarios mostraron pesimismo ante la posibilidad de resolver el problema a corto plazo. Adalberto de la Rosa respondió: "No, además creo que irá a peor cada año. Triste pero no hay alternativa". En la misma línea, Christian Roig Löffler fue tajante: "No, va a aumentar el chabolismo. Prometer lo contrario es engañar a la gente".

Otros lectores centraron sus respuestas en la falta de voluntad política. Skapin Clapés sostuvo que "depende de la voluntad política" y añadió que, al menos, se podrían "mejorar sus condiciones y no tratarlos como ciudadanos de segunda". Lola Castilla Oliva también apuntó a la responsabilidad institucional y consideró que "no se va a hacer nada", al tiempo que relacionó la situación con el uso turístico de viviendas, los alquileres sin declarar y los precios inasumibles para muchos trabajadores.

La vivienda social, una de las soluciones señaladas

Algunos usuarios plantearon medidas concretas para afrontar el problema. Trinity Lanzas defendió que "la única solución es hacer viviendas sociales", mientras que Frederic Bacala puso el foco en las empresas que obtienen grandes beneficios durante la temporada y consideró que deberían pagar mejor a sus empleados o proporcionarles alojamiento.

También hubo comentarios que relacionaron la situación con el modelo económico de la isla. Antonio López Gómez señaló la desaparición de la clase media trabajadora y habló de una sociedad cada vez más precarizada. Por su parte, Antonio Menier defendió una respuesta más contundente, como una huelga general, al considerar que el problema está vinculado al capitalismo y al acaparamiento de recursos.

Críticas al modelo turístico y a la desigualdad

Una de las intervenciones más extensas fue la de Unai Rial Sánchez-Escribano, que cuestionó el planteamiento de "acabar" con una parte de la población vulnerable y pidió poner el foco en quienes acaparan vivienda y recursos esenciales. Su comentario derivó en una crítica amplia al modelo urbanístico, turístico y político de Ibiza, señalando la existencia de desigualdad, especulación y permisividad ante determinadas irregularidades.

El debate también incluyó respuestas que desviaron la cuestión hacia la inmigración o hacia la presión demográfica. Carlos Romo y Victor Marquez Martin hicieron comentarios vinculando la situación con la llegada de migrantes, mientras que Antonio Medina Perez resumió el problema en términos de capacidad: "Si en una isla cogen 90.000 personas y estamos metiendo 200.000. Ahí está el problema".

Otros lectores fueron más directos o resignados. Julián Gallego recordó que "el que vive en una caravana, la gran mayoría, no lo hace por gusto", mientras que María José Riera Planells planteó que quien no pueda vivir en Ibiza debería buscar trabajo en otro lugar, afirmando que "el mundo es muy grande, no solo existe Ibiza". En conjunto, los comentarios reflejan una preocupación compartida: la dificultad creciente para acceder a una vivienda digna en Ibiza, especialmente para quienes trabajan en la isla. Aunque las respuestas difieren en el diagnóstico y en las soluciones, buena parte del debate apunta a la falta de vivienda asequible, la presión turística, la precariedad laboral y la necesidad de una respuesta política más decidida.