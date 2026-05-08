Cazados 177 conductores borrachos o drogados durante los 'openigs' de las discotecas en Ibiza

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil retiró de la circulación en Ibiza a 177 conductores que dieron positivo en las pruebas de alcohol y drogas durante el dispositivo especial desplegado con motivo de la apertura de las grandes salas de ocio nocturno, los 'openings', según ha informado el instituto armado en una nota. El operativo especial de seguridad vial se desarrolló en la isla desde el viernes 24 hasta el martes 28 de abril y tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad vial ante el notable incremento de la movilidad en Ibiza durante esos días.

Bajo la coordinación del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de las Islas Baleares, el dispositivo contó con personal del destacamento de Ibiza y con un contingente especial desplazado desde Mallorca. Este refuerzo permitió, según la Guardia Civil, multiplicar los puntos de verificación en las vías de acceso a las zonas de ocio y mantener una vigilancia constante las 24 horas del día.

La estrategia, de carácter "estrictamente preventivo", se centró en interceptar y retirar de la circulación a conductores que no se encontraban en plenas facultades, con el fin de evitar posibles siniestros viales, según explica la Guardia Civil.

La intensificación de los controles permitió detectar y neutralizar, de acuerdo con el balance del cuerpo, situaciones de "riesgo extremo". Como resultado de las actuaciones, 177 conductores dieron positivo en las pruebas de detección de alcohol y drogas, por lo que se tramitaron los correspondientes boletines de denuncia administrativa. Además, los agentes formularon 160 denuncias adicionales por diversas infracciones a la Ley de Seguridad Vial.

Delitos contra la seguridad vial

Debido a la gravedad de algunas conductas, la Guardia Civil instruyó diligencias por delitos contra la seguridad vial a ocho de los conductores que habían dado positivo en alcoholemia superior a 0,60 mg/l en el alcoholímetro y a otros dos por carecer del permiso de conducir. La Guardia Civil sostiene que este dispositivo "fortalece" su compromiso con la protección ciudadana y asegura que, gracias a la neutralización de estas conductas, residentes y visitantes pudieron transitar por un entorno vial «más seguro» durante estos días de máxima afluencia en Ibiza.