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Ushuaïa Ibiza

Estos son los artistas latinos que actúan en Ushuaïa Ibiza con ‘I Love Reggaeton’ este domingo

Cali & El Dandee, José de Rico o Miguel Sáez son algunos de los artistas que se suman a la segunda fecha de esta residencia

Imgen del 'opening' de 'I Love Reggaeton' en Ushuaïa Ibiza.

Imgen del 'opening' de 'I Love Reggaeton' en Ushuaïa Ibiza. / TNL

Leire Rodríguez

Leire Rodríguez

Ibiza

Hay canciones que no necesitan presentación. Basta un primer beat para que el público vuelva a cantar, bailar y recordar. Tras el éxito de su opening el pasado 3 de mayo, ‘I Love Reggaeton’ regresa este domingo 10 de mayo a Ushuaïa Ibiza con la segunda fecha de su primera residencia en la isla.

Los ritmos latinos conquistan Ibiza todos los domingos

El evento, que se prolongará durante seis domingos hasta el 7 de junio, convierte el escenario al aire libre de Platja d’en Bossa en una gran celebración del reggaetón clásico y el electro-latino.

¿Quiénes actúan este domingo en Ushuaïa Ibiza?

La cita de este fin de semana reunirá a Cali & El Dandee, Yandar & Yostin, José de Rico, Miguel Sáez, Dame + Gasolina DJs y Del Puerto, en una jornada pensada para cantar de principio a fin.

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Así fue el 'opening' de 'I Love Reggaeton' en Ushuaïa Ibiza.

Así fue el 'opening' de 'I Love Reggaeton' en Ushuaïa Ibiza. / TNL

Visuales de última generación, producción a escala de festival y una atmósfera cargada de nostalgia dan forma a una experiencia que conecta pasado y presente bajo el cielo de Ibiza. Para quienes crecieron con estos coros, y para quienes quieren descubrirlos en directo, ‘I Love Reggaeton’ quiere convertirse en una de las fiestas más contagiosas de la temporada.

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