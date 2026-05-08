La APB prepara una "amplia consulta social" para uno de sus proyectos más ambiciosos en Ibiza

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) tiene proyectado abrir un amplio debate social en Ibiza para "consensuar al máximo" el desarrollo de uno de los proyectos más ambiciosos que tiene en cartera para el puerto ibicenco, y del que no se había hablado hasta el momento. Se trata de la reforma integral de todo el espacio de su competencia del paseo Juan Carlos I, conocido popularmente como el paseo marítimo. Este proyecto se ha denominado Ibossim, el nombre con el que los fenicios bautizaron a la ciudad alrededor del siglo VII a.C.

La idea de la APB, que precisamente este viernes está tratando los detalles iniciales de esta iniciativa con responsables del Ayuntamiento de Ibiza, es crear un proceso participativo, "cuanto más amplio, mejor", para perfilar esta obra, según explica el nuevo delegado del organismo portuario en las Pitiusas, Alberto del Pino, a Diario de Ibiza. La reforma incluirá todo el tramo de esta avenida, desde la rotonda de entrada al puerto Botafoc Ibiza y los muelles de es Botafoc, hasta el acceso a la zona portuaria desde la rotona conocida como de los podencos, junto a la sede de la APB.

Detalle del paseo de Juan Carlos I de Ibiza. / Vicent Marí / Vicent Mari

Cabe recordar que la APB lleva a cabo una gestión privada de un espacio público, sobre el que tiene competencias el Estado a través del organismo también público Puertos del Estado. En concreto de los puertos de Ibiza y Formentera (la Savina), los dos únicos de interés general de las Pitiusas. El resto de zonas portuarias de Ibiza son competencia del Govern balear.

Integración de la zona portuaria en la ciudad

Esta iniciativa de permitir la participación de la sociedad en es proceso de definición de esta reforma un paso más en la inercia que acumula la APB hacia una política de "aperturismo" y colaboración con la ciudad, que se inició hace ya unos años tímidamente una relación más fluida con las administraciones locales para tratar temas comunes. Por ejemplo la eliminación de la valla en todo el recorrido de la avenida de Santa Eulària, que separaba la zona portuaria de la ciudad en este tramo desde la estación marítima de los barcos de Formentera y la rotonda conocida como de los podencos. Y para acabar así con años de opacidad informativa e incluso, como apuntaba algún político hace unas décadas, de actitud "soberbia, de suficiencia" de algunos responsables de la APB.

La idea del organismo portuario con este espacio de la avenida Juan Carlos I, la que va desde el linde marítimo hasta el carril bici (quedaría fuera de su ámbito de competencia el espacio a partir del carril de circulación de vehículos), es acordar en este proceso participativo detalles como las instalaciones de que dispondrá este nuevo paseo, como parques infantiles, zonas de calistenia o aseos, entre otras cosas.