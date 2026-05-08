La APB da por eliminada la congestión del puerto de Ibiza los días de acumulación masiva de cruceristas

El puerto de Ibiza no volverá a registrar este verano la llegada simultánea de dos grandes cruceros que sumaban más de 12.000 pasajeros, como sucedía los miércoles de la temporada pasada con la presencia simultánea de sendas embarcaciones de las compañías Costa y MSC. La Autoridad Portuaria de Baleares asegura que este año no se vivirán momentos de saturación en el muelle de es Botafoc ni en la ciudad debido a la presencia multitudinaria de pasajeros.

La reorganización del atraque de cruceros parte del consenso entre el Consell, el Ayuntamiento de Ibiza y la APB, que participan conjuntamente en la mesa técnica creada para gestionar el tráfico de estas embarcaciones. "Lo que presentamos ahora es fruto de más de un año de trabajo para que no se produzca la saturación por el desembarco masivo de pasajeros que colapsaban el puerto y la ciudad", ha destacado este viernes el presidente del Consell, Vicent Marí, tras el encuentro mantenido por las tres entidades.

Una de las principales medidas, que ya fue implantada el año pasado, impide que los cruceros atraquen antes de las 11.30 horas, de manera que así se evita que coincidan con los ferris. "Tenemos una media de medio millón de cruceristas al año, pero también hay cerca de 800.000 viajeros que llegan con las líneas regulares", ha precisado el director de la APB, Toni Ginard.

El director de la APB, Toni Ginard. / Toni Escobar

También se obliga a espaciar, con un mínimo de media hora de diferencia, la llegada de los cruceros, para garantizar que nunca se supere el desembarco de más de 3.000 personas en una hora, que es la capacidad máxima de absorción que tiene la estación marítima de es Botafoc. Sin embargo, la principal novedad en el calendario de cruceros de este año es que se ha concebido en función del número de viajeros y no del de embarcaciones.

Las cifras

En los últimos años, tanto el Consell como el Ayuntamiento incidieron en reclamar a la APB que no coincidieran más de dos cruceros en es Botafoc para evitar los momentos de saturación. Sin embargo, el año pasado se dio la circunstancia de que los miércoles compartían espacio dos embarcaciones de grandes dimensiones de Costa y MSC, que sumaban hasta 12.000 pasajeros.

De hecho, en el día de mayor presión de 2025 se alcanzó la cifra de 13.862 viajeros a bordo de cruceros, cuando este año el máximo previsto es de 9.730. "Nos dimos cuenta de que el debate estaba en otro lado, que era el número de cruceristas y no el de barcos", subraya el concejal de Movilidad y Turismo del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa.

"Con esta programación escalonada, los cruceros vendrán más días, pero con menos pasajeros [cada jornada]", incide Toni Ginard. La APB destaca otras previsiones de la nueva programación que confirman esta tendencia: el año pasado se registraron hasta 21 días con más de 8.000 cruceristas en el puerto de Ibiza, mientras que este año solo se llegará a esta cifra en cuatro ocasiones. También subraya que estas cifras corresponden al número de turistas a bordo, pero matizan que entre un 20 y un 30% de ellos no baja a tierra.

Durante 118 días de esta temporada, en el puerto atracarán uno o dos cruceros "más pequeños [que en 2025]", mientras que en otros 20 coincidirán hasta tres. El 7 de julio se prevé la llegada de hasta cuatro, tres en es Botafoc y uno en los duques de alba del dique conocido popularmente como Muro, donde también recalarán las embarcaciones de menor tamaño.

"No es lo mismo que lleguen barcos de 5.000 pasajeros que de 500. Que un día haya cuatro cruceros no significa nada, porque hemos reducido los picos y gestionamos de manera más eficaz su llegada", abunda Ginard. Por su parte, Sousa valora que "los cruceros de 200 pasajeros traen a un turista de mayor poder adquisitivo".

La APB también destaca que el City Boat, los barcos que unen la estación de es Botafoc con los muelles de la Marina, también ayudan a descongestionar el flujo de los pasajeros y a evitar el impacto en las calles de la ciudad por su traslado en autobuses y taxis. Los días de crucero se destinan tres barcas a cubrir este servicio dentro del puerto, con capacidad para trasladar a entre 400 y 500 viajeros.