Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes de IbizaDetenido en IbizaHomofobia en IbizaPlayas de IbizaIbiza Medieval
instagramlinkedin

Sucesos

Sin detenidos por la presunta agresión homófoba en Formentera: la Guardia Civil considera que fue una pelea sin más

Los agentes remiten las diligencias al Juzgado de Ibiza tras tomar declaración a los implicados y considerar que los hechos corresponden a una pelea entre ambas partes

Cuartel de la Guardia Civil de Formentera.

Cuartel de la Guardia Civil de Formentera. / Carmelo Convalia

EFE

Ibiza

La Guardia Civil ha concluido sin detenidos la investigación abierta por la presunta agresión homófoba sufrida por Tomás García, un artista de 49 años el pasado sábado de madrugada en Formentera, unos hechos denunciados públicamente por el colectivo Lgtbiq+ Sa Clau de S’Armari.

Según ha informado a EFE la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de Baleares, los agentes han tomado declaración a todas las personas implicadas y han remitido las diligencias al Juzgado de Ibiza. Los investigadores consideran que lo ocurrido fue una pelea entre ambas partes y no un delito de agresión, por lo que no se ha practicado ninguna detención.

Tomás García, hombre agredido en Formentera hace unos días.

Tomás García, hombre agredido en Formentera hace unos días. / J.A. Riera

Los hechos, según denunció Sa Clau de S’Armari en un comunicado, se produjeron en una calle con preferencia peatonal cuando el hombre intentaba hacerse una fotografía ante el cartel de la obra de teatro 'Entrepares', de temática Lgtbi y de la que es protagonista.

Un amago de atropello

La entidad relató que un vehículo ocupado por dos hombres hizo un amago de atropello para intentar pasar y que, tras la recriminación del peatón, ambos descendieron del coche. Al percatarse del cartel de la obra y al grito de “y encima maricones”, le propinaron una “brutal paliza”, según la versión difundida por la asociación.

El herido permaneció bajo supervisión del servicio de Neurocirugía con un traumatismo craneoencefálico, presencia de focos hemorrágicos y un traumatismo en el globo ocular izquierdo, de acuerdo con la información facilitada por la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Tras conocerse los hechos, el Consell de Formentera expresó su “contundente condena” y el Govern balear los calificó de “absolutamente intolerables”.

Noticias relacionadas y más

"Encima maricón"

El caso queda ahora en manos de un juzgado de Ibiza, que continuará con las diligencias remitidas por la Guardia Civil. Tomás García explica que presentó una denuncia en la Guardia Civil "por agresiones con agravante de odio y racismo". Es lo que, afirma, le dijeron los propios agentes al presentar la denuncia. Según relató la propia víctima a este diario, los presuntos agresores le espetaron un "encima maricón" en un momento del desencuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
  2. Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
  3. Fallece Pascal Bonomo, el decano de las artes marciales y la musculación en Ibiza
  4. El propietario de una vivienda en Ibiza: 'Tengo una licencia turística legal y no puedo alquilar la casa
  5. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida
  6. Las incógnitas del apuñalamiento en Platja d’en Bossa: continúa la búsqueda de la Guardia Civil en Ibiza
  7. Eroski inaugura un nuevo supermercado franquiciado en Ibiza
  8. Escándalo vecinal en Ibiza por una nueva pelea en ses Figueretes

Sin detenidos por la presunta agresión homófoba en Formentera: la Guardia Civil considera que fue una pelea sin más

Sin detenidos por la presunta agresión homófoba en Formentera: la Guardia Civil considera que fue una pelea sin más

Cazados 177 conductores borrachos o drogados durante los 'openings' de las discotecas en Ibiza

Cazados 177 conductores borrachos o drogados durante los 'openings' de las discotecas en Ibiza

Detenido un instalador de gas no habilitado por la explosión en un edificio de Ibiza que dejó cuatro heridos críticos

Detenido un instalador de gas no habilitado por la explosión en un edificio de Ibiza que dejó cuatro heridos críticos

La APB prepara una "amplia consulta social" para uno de sus proyectos más ambiciosos en Ibiza

La APB prepara una "amplia consulta social" para uno de sus proyectos más ambiciosos en Ibiza

Turismo en Ibiza: Sant Antoni lleva a Bilbao sus atardeceres, gastronomía y cultura

Turismo en Ibiza: Sant Antoni lleva a Bilbao sus atardeceres, gastronomía y cultura

Los mejores del 'upcycling' de moda en Ibiza: Funky Rebel y Punkynetti ganan la V Maratón de Reciclaje Creativo

Los mejores del 'upcycling' de moda en Ibiza: Funky Rebel y Punkynetti ganan la V Maratón de Reciclaje Creativo

Michael Bibi pinchará en Lío Ibiza para ayudar a los enfermos de cáncer

Michael Bibi pinchará en Lío Ibiza para ayudar a los enfermos de cáncer

Plastic Free Ibiza y Formentera lleva a Marrakech su proyecto de islas residuo cero

Plastic Free Ibiza y Formentera lleva a Marrakech su proyecto de islas residuo cero
Tracking Pixel Contents