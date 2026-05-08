Sin detenidos por la presunta agresión homófoba en Formentera: la Guardia Civil considera que fue una pelea sin más

La Guardia Civil ha concluido sin detenidos la investigación abierta por la presunta agresión homófoba sufrida por Tomás García, un artista de 49 años el pasado sábado de madrugada en Formentera, unos hechos denunciados públicamente por el colectivo Lgtbiq+ Sa Clau de S’Armari.

Según ha informado a EFE la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de Baleares, los agentes han tomado declaración a todas las personas implicadas y han remitido las diligencias al Juzgado de Ibiza. Los investigadores consideran que lo ocurrido fue una pelea entre ambas partes y no un delito de agresión, por lo que no se ha practicado ninguna detención.

Tomás García, hombre agredido en Formentera hace unos días. / J.A. Riera

Los hechos, según denunció Sa Clau de S’Armari en un comunicado, se produjeron en una calle con preferencia peatonal cuando el hombre intentaba hacerse una fotografía ante el cartel de la obra de teatro 'Entrepares', de temática Lgtbi y de la que es protagonista.

Un amago de atropello

La entidad relató que un vehículo ocupado por dos hombres hizo un amago de atropello para intentar pasar y que, tras la recriminación del peatón, ambos descendieron del coche. Al percatarse del cartel de la obra y al grito de “y encima maricones”, le propinaron una “brutal paliza”, según la versión difundida por la asociación.

El herido permaneció bajo supervisión del servicio de Neurocirugía con un traumatismo craneoencefálico, presencia de focos hemorrágicos y un traumatismo en el globo ocular izquierdo, de acuerdo con la información facilitada por la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Tras conocerse los hechos, el Consell de Formentera expresó su “contundente condena” y el Govern balear los calificó de “absolutamente intolerables”.

"Encima maricón"

El caso queda ahora en manos de un juzgado de Ibiza, que continuará con las diligencias remitidas por la Guardia Civil. Tomás García explica que presentó una denuncia en la Guardia Civil "por agresiones con agravante de odio y racismo". Es lo que, afirma, le dijeron los propios agentes al presentar la denuncia. Según relató la propia víctima a este diario, los presuntos agresores le espetaron un "encima maricón" en un momento del desencuentro.