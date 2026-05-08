Puerto
Vicent Marí: "Se ha acabado el suministro de agua de pozo a los cruceros en Ibiza"
El presidente del Consell destaca que se ha alcanzado un acuerdo con las navieras para evitar que recurran a camiones cisterna en la isla
Una de las polémicas derivadas del turismo de cruceros en Ibiza se generó en verano del año pasado, en un momento crítico para los acuíferos de la isla, cuando Diario de Ibiza dio a conocer que una de las grandes embarcaciones que atracaban en es Botafoc cargaba agua de un pozo de Sant Rafel. suministrada por camiones cisterna. Sin embargo, el presidente del Consell ha asegurado este viernes que se han tomado cartas en el asunto para evitar que se repita esta situación.
"Es un tema que hemos tratado con los armadores y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) y se han comprometido a acabar con este suministro de agua que se daba en determinados cruceros. Hemos dado un paso importante, fruto de este diálogo, y no van a volverse a abastecer de agua [de los pozos de Ibiza], a no ser que surja un problema puntual", ha sentenciado Marí.
Cabe recordar que el suministro de agua de pozo mediante camiones cisterna depende de una concesión administrativa que solo se destina al abastecimiento para necesidades domiciliarias en la isla, tal y como explicó en su momento la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear.
Es decir, la normativa no contempla que se pueda derivar agua extraída de los acuíferos para suministrar a un crucero. Sin embargo, el año pasado se reveló que una de estas embarcaciones recibía una media de entre 150 y 200 toneladas de agua de pozo a la semana o cada diez días durante dos meses y medio.
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